Ο Μάικλ Τζ. Φοξ βρέθηκε άθελά του στο επίκεντρο μιας παράξενης παρεξήγησης, όταν ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα του CNN δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε πεθάνει. Το βίντεο, που παρουσίαζε στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του, προβλήθηκε χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η αντίδραση δεν άργησε να έρθει, τόσο από το περιβάλλον του όσο και από τον ίδιο. Εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε άμεσα ότι ο ηθοποιός είναι καλά στην υγεία του, επισημαίνοντας μάλιστα ότι είχε εμφανιστεί δημόσια μόλις την προηγούμενη ημέρα σε εκδήλωση, όπου μίλησε κανονικά στο κοινό.

Ο ίδιος ο Φοξ αντιμετώπισε την κατάσταση με το γνωστό του χιούμορ, σχολιάζοντας δημόσια το περιστατικό και σατιρίζοντας την ιδέα ότι κάποιος μπορεί να μάθει… από την τηλεόραση ότι «πέθανε». Με παιχνιδιάρικο τρόπο περιέγραψε πιθανούς τρόπους αντίδρασης, δείχνοντας πως, παρά τη σύγχυση, διατηρεί την ψυχραιμία και την αισιοδοξία του.

Exclusive: Michael J. Fox is alive, despite concern after CNN's "Remembering" post.



Take a look: https://t.co/JkLGX8TiEf pic.twitter.com/BPgtuKhGsx April 8, 2026

Το CNN προχώρησε γρήγορα σε διόρθωση, αποσύροντας το βίντεο και ζητώντας συγγνώμη για το λάθος που προκάλεσε την αναστάτωση. Το περιστατικό ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί παραπληροφόρηση, ακόμη και από αξιόπιστες πηγές, όταν το περιεχόμενο δεν παρουσιάζεται σωστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός ζει εδώ και δεκαετίες με τη νόσος του Πάρκινσον, συνεχίζοντας ωστόσο να αποτελεί σύμβολο δύναμης και επιμονής. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, εξακολουθεί να εμφανίζεται δημόσια και να εμπνέει το κοινό του με τη στάση ζωής του.