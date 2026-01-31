Ο πρώην παρουσιαστής του CNN Ντον Λέμον συνελήφθη από τις Αρχές, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Λέμον είχε μεταδώσει live διαδήλωση στη Μινεάπολη κατά της κυβέρνησης, εξαιτίας της οποίας είχε διακοπεί μια εκκλησιαστική λειτουργία.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι οι ακτιβιστές θα διέκοπταν τη Λειτουργία, κάτι που καταδίκασε ο Λευκός Οίκος, αναφέροντας ότι «εκφόβισαν τους χριστιανούς πιστούς».

Don Lemon speaks outside of the courtroom after release: "I have spent my entire life covering the news. I will not stop now … I will not be silenced." pic.twitter.com/zgXKXlDQwC January 30, 2026

Ο Λέμον είχε απολυθεί από το CNN το 2023 λόγω κατηγοριών κακοποίησης κατά συναδέλφων του. Εργαζόταν στον σταθμό για 17 χρόνια, όμως τον είχαν καταγγείλει για τη συμπεριφορά του, ενώ έχει δεχτεί και επικρίσεις για σχόλια που έχει κάνει κατά καιρούς σε live εκπομπές.

Τότε είχε ισχυριστεί ότι δεν τον είχε ενημερώσει κανείς για την απόλυση από το CNN, με το δίκτυο να απαντά, χαρακτηρίζοντας «ανακρίβειες» τα όσα ισχυριζόταν.