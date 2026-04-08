Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο CNN τονίζοντας πως οι ισραηλινές επιθετικές κινήσεις στον Λίβανο, είναι αντιπαραγωγικές.

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών καλωσορίζοντας την εκεχειρία και ελπίζουμε. Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο» τόνισε σε συνέντευξή του στην Κριστιάν Αμανπούρ.

«Οι Ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λίβανου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στην Χεσμπολάχ» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λίβανου. Δεν είναι στο συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που καλύπτει όλη την περιοχή».

Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν

Ως προς τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όρους στόλου. Είναι κρίσιμο θέμα για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι στο μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν. Μπορεί να χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης για τα στενά».

Η Ελλάδα υπερ του επαναπροσδιορισμού του ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «υποστηρικτής των διατλαντικών σχέσεων, αλλά τώρα έχουμε σημαντικές προκλήσεις» εξηγώντας ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του Αμερικάνου προέδρου η Ευρώπη έχει ανασυνταχθεί ως προς την αμυντική προετοιμασία. Ξοδεύουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ενισχύουμε την αμυντική μας προετοιμασία».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ΝΑΤΟ που να είναι προς όφελος της Συμμαχίας. Η Ελλάδα θα ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας, μαζί με άλλες χώρες».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «ξεκινήσαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Μακρόν, καθώς η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με πυρηνική αποτροπή εντός ΕΕ». Υπογράμμισε ότι «κάθε συζήτηση για να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό βραχίονα της άμυνας πρέπει να καλωσοριστεί της ευρωπαϊκής άμυνας. «Αυτό δεν θα γίνει εις βάρος του ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που εξαρτάται υπέρμετρα από τις ΗΠΑ. Πρέπει να αναλάβουμε το βάρος που μας αναλογεί, να αυξήσουμε τις δαπάνες και να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.