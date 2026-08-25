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Η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί μετά τον θάνατο του συζύγου της τον Μάρτιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Πάρτον σημείωσε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You», το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία από τη Γουίτνεϊ Χιούστον.

Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, η ίδια διακρίθηκε και στον κινηματογράφο, ξεκινώντας το 1980 με την ταινία «9 to 5».

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Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου.



Η Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αναγνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, μετά και τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.





«Όπως έχω αναφέρει σε βίντεο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όσο φρόντιζα τον Καρλ. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπιζα και θέματα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου», είχε δηλώσει η Πάρτον στο PEOPLE.

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Dolly Parton, Country Music Legend, Dies at 80, Just 4 Days After Saying, ‘I Still Have so Many Things I Want to Achieve’ https://t.co/tl2fQGlVsx — People (@people) August 25, 2026

Το 1971 κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του κάντρι τσαρτ με το «Joshua». Το «Coat of Many Colors», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο Νο 4. Το 1973 κυκλοφόρησε το «Jolene», το οποίο ανέβηκε στο Νο 1 της κάντρι και μπήκε επίσης στο Billboard Hot 100.

Η Πάρτον σταμάτησε να εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή το 1974 και έγραψε το «I Will Always Love You» ως αποχαιρετισμό στον επί χρόνια δημιουργικό συνεργάτη της, Πόρτερ Γουάγκονερ. «Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Πήγα λοιπόν σπίτι και αυτό το τραγούδι απλώς μου ήρθε. Το επόμενο πρωί του είπα: “Έτσι νιώθω”. Τα δάκρυα έτρεχαν από το πρόσωπό του», είχε πει στο PEOPLE το 2012.

Το τραγούδι βρέθηκε δύο φορές στην κορυφή του κάντρι τσαρτ, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία όταν το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Το 2015 η Πάρτον είχε περιγράψει στο PEOPLE την πρώτη φορά που άκουσε στο ραδιόφωνο την εκδοχή της Χιούστον. «Ήταν κάτι παγκόσμιο. Ήταν σε ταινία, ήταν Νο 1. Σκέφτηκα: “Ουάου. Εγώ έγραψα αυτό το μικρό τραγούδι”», είχε πει. «Τότε ήταν που κατάλαβα την αξία μου ως τραγουδοποιός. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι το χάρισμά μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτό”».

Η Πάρτον συνέχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Light of a Clear Blue Morning», «Here You Come Again», «Two Doors Down», «It’s All Wrong, But It’s All Right» και «You’re the Only One».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, οι φιλοδοξίες της είχαν πλέον ξεπεράσει τα όρια του Νάσβιλ και κάποιοι ανησυχούσαν ότι εγκατέλειπε την κάντρι μουσική. Η ίδια είχε δηλώσει το 1977: «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σε μένα – καλά ή κακά – από όσα έχει δει μέχρι τώρα. Το μόνο που ζητώ είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω… Δεν εγκαταλείπω το Νάσβιλ. Οι ρίζες είναι σημαντικές για μένα και οι δικές μου ρίζες είναι εδώ».

Η κινηματογραφική καριέρα της Πάρτον άρχισε το 1980, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «9 to 5» μαζί με τη Λίλι Τόμλιν και την Τζέιν Φόντα. Το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία έγινε το πρώτο της σινγκλ που έφτασε στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Οι τρεις συμπρωταγωνίστριες παρέμειναν φίλες για όλη τους τη ζωή, ενώ η Πάρτον έκανε αργότερα και guest εμφάνιση στη σειρά του Netflix «Grace and Frankie».