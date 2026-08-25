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Νέες εικόνες από το ταξίδι της στο Μεξικό μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Ευγενία Σαμαρά, μεταφέροντας μέσα από τις αναρτήσεις της λίγη από την ομορφιά που έχει συναντήσει στην απόδρασή της.

Η ηθοποιός, που το τελευταίο διάστημα έχει γεμίσει το Instagram με στιγμιότυπα από το ταξίδι της, αυτή τη φορά παρουσίασε την εμπειρία της από την επίσκεψή της στα περίφημα cenotes. Πρόκειται για φυσικές λίμνες που σχηματίζονται μέσα σε σπήλαια ή σε ανοιχτές κοιλότητες και αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής.

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Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε, η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται να απολαμβάνει μια βουτιά στα καταγάλανα νερά, δηλώνοντας εντυπωσιασμένη από το τοπίο και τη μοναδική ατμόσφαιρα που αντίκρισε.

Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της και μερικές πληροφορίες για τα cenotes, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη συγκεκριμένη εμπειρία. «Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, το νέο μου έρωτα στη φύση. Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει έτσι να καταγράφει στα social media στιγμές από το ταξίδι της στο Μεξικό, με τα εντυπωσιακά τοπία και τις ξεχωριστές εμπειρίες να πρωταγωνιστούν στις αναρτήσεις της.