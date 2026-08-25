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Ειδικοί στη γλώσσα του σώματος και χειλοαναγνώστες ανέλυσαν τα πλάνα, ερμηνεύοντας τη συνομιλία του ζευγαριού και τις αλλαγές στην έκφραση της Μελάνια Τραμπ.

Μετά την αποχώρηση της συζύγου του, ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε σε επαγγελματικά ζητήματα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ και έναν παρευρισκόμενο άνδρα.

Η ανάλυση της συνομιλίας κατέδειξε μια μετάβαση του προέδρου σε εργασιακή λειτουργία, κατά την οποία ζήτησε τη διαχείριση συγκεκριμένων αρχείων και δεδομένων από τους συνεργάτες του.

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Μια εντονη συζήτηση, που προκάλεσε και πάλι ερωτηματικά για τη σχέση του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, κατέγραψαν κάμερες με τα βίντεο να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση στον αγώνα Freedom 250 Grand Prix στην Ουάσιγκτον την περασμένη Κυριακή με τη στενή συνεργάτιδα του προέδρου, Νάταλι Χαρπ, να βρίσκεται ακριβώς πίσω τους.

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Τα πλάνα αναλύθηκαν από τη χειλοαναγνώστρια Νίκολα Χίκλινγκ και την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, οι οποίες επιχείρησαν να αποδώσουν το περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ του ζευγαριού, για λογαριασμό της Daily Mail.

Όπως αναφέρει το βρετανικό ταμπλόιντ, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ εμφανίζονται σε ιδιαίτερα καλή διάθεση. Χαμογελούν, φλερτάρουν μεταξύ τους και αγγίζουν τα χέρια ο ένας του άλλου μπροστά στις κάμερες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Τζέιμς, η έκφραση της Μελάνια αλλάζει απότομα. Το χαμόγελό της εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από ένα πιο κλειστό και αυστηρό ύφος.

Η Χίκλινγκ, αναλύοντας τις κινήσεις των χειλιών τους, υποστήριξε ότι η Μελάνια φαίνεται να λέει στον σύζυγό της: “Αυτό είναι ιδιωτικό και πολύτιμο κείμενο”. Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας φέρεται να τη ρωτά: “Ήταν αρκετό;”. Εκείνη λέγεται ότι του απάντησε: “Δεν ξέρω”.

“Τότε πρέπει να το δω”, εμφανίζεται να λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της αναγνώστριας χειλιών. “Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια”.

Σε άλλο σημείο, η Μελάνια φαίνεται να επιχειρεί να αποχωρήσει. “Ντόναλντ, άκου, θα φύγω”, είπε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: “Άκου, σου ζήτησε να μην κλείσεις την πόρτα”.

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“Γιατί;”, εμφανίζεται να ρωτά η Μελάνια. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, απαντά με σοβαρό ύφος: “Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια”.

Η Μελάνια χαρακτηρίζει την κατάσταση “τρελή” και κάνει μια απότομη κίνηση με τα μαλλιά της. Η Τζέιμς εκτίμησε ότι η ενδεχομένως αυτό να αποτελεί ένδειξη ανυπομονησίας ή να σηματοδοτεί ότι είχε ήδη διαμορφώσει μια ξεκάθαρη θέση.

Στο τέλος της συνομιλίας, η Χίκλινγκ υποστηρίζει ότι η Μελάνια ακούγεται να λέει: “Προφανώς, θα τη δω και θα της μιλήσω το πρωί”.

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Παρά την ένταση της συζήτησης, η Τζούντι Τζέιμς υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της Μελάνια δεν έδειχνε απαραίτητα σύγκρουση με τον σύζυγό της.

Αντίθετα, η έντονη οπτική επαφή που διατηρούσε μαζί του, φαίνεται πως είχε ως στόχο να εξασφαλίσει τη συμφωνία του. Τα νεύματα του προέδρου των ΗΠΑ και οι κινήσεις του στόματός του φαίνεται να ενισχύουν αυτή την ερμηνεία.

Η όποια ένταση, μάλιστα, φαίνεται να εξαφανίζεται, όταν η Μελάνια σηκώνεται για να φύγει. Η Τζέιμς χαρακτήρισε το άγγιγμά της στο γόνατο του συζύγου της, συνοδευόμενο από ένα ζεστό χαμόγελο, ως μια χειρονομία οικειότητας, χειρονομία αποχαιρετισμού.

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Ο Τραμπ παραμένει στη θέση του και φέρεται να λέει: “Θα μείνω εδώ, μιλάω”.

Ένας άνδρας που βρισκόταν επίσης στη σουίτα, ακούγεται να λέει: “Αν χρειαστεί να φύγετε, μπορώ να περιμένω, θα μείνω εδώ”.

Μόλις η Μελάνια αποχωρεί, το σκηνικό αλλάζει και ο Ντόναλντ Τραμπ περνά εμφανώς σε “εργασιακή λειτουργία”. Στο πλάνο εμφανίζεται η 35χρονη, στενή συνεργάτιδα του προέδρου, η οποία κρατά το κινητό της και φαίνεται να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του.

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Η Τζέιμς περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η Χαρπ χρησιμοποίησε την οθόνη του κινητού της, σαν ένα είδος “συναγερμού”, προκειμένου να τραβήξει αμέσως την προσοχή του προέδρου. Εκείνος εντοπίζει το κινητό και, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, λέει: “Δώσ’ το μου αυτό”.

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Στη συνέχεια φαίνεται να δείχνει την οθόνη στον άνδρα που βρίσκεται δίπλα του και να τον ρωτά: “Βλέπεις τι εννοώ;”. Ο άνδρας απαντά καταφατικά: “Ναι”.

Μετά από μερικά νεύματα και κινήσεις των ώμων, ο άνδρας φέρεται να λέει: “Θα πάρω τη λίστα με όλους”.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανάλυση, εμφανίζεται να του λέει: “Κοίταξέ τους, θέλω να τραβήξω το θέμα στα άκρα”. Ο άνδρας του απαντά: “Ναι, μπορώ να το κάνω”.

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Στη συνέχεια ο πρόεδρος στρέφεται στην Χαρπ και φαίνεται να της ζητά να στείλει το σχετικό αρχείο. “Μπορείς να του στείλεις τις πληροφορίες;”, φέρεται να τη ρωτά. “Βεβαίως, κύριε πρόεδρε”, απαντά εκείνη.

Ο Τραμπ στη συνέχεια φαίνεται να επαινεί τη συνεργάτιδά του, λέγοντας: “Της το λέω αμέσως, το κάνει. Τη χρειαζόμαστε, είναι καλή για εμάς”.