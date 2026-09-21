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Το περιστατικό συνέβη σε ανοιχτό χωράφι της περιοχής Έλεντεϊλ, ενώ το θύμα περπατούσε μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά το βράδυ της Παρασκευής.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 74χρονο Γουόλτερ Μούρχεντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από απερίσκεπτη συμπεριφορά και παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης, ενώ η Μονάδα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης για τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

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Τραγικό τέλος είχε η ζωή μιας 39χρονης μητέρας πέντε παιδιών στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, όταν δέχθηκε πυροβολισμό από έναν 74χρονο κυνηγό, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, την πέρασε για ελάφι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Έλεντεϊλ. Σύμφωνα με το ABC News, η γυναίκα, Σάντος Μαρία Τσιλέλ Σότο, ζούσε στο Τζορτζτάουν. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 74χρονος Γουόλτερ Μούρχεντ.

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Elderly hunter kills woman he mistook for deer as she walks with kids: cops https://t.co/gQRvxGabxk pic.twitter.com/81TxdRAY62 — New York Post (@nypost) September 20, 2026

Ο πυροβολισμός από την καμουφλαρισμένη θέση

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτειακή Αστυνομία του Ντέλαγουερ, περίπου στις 19:40, η 39χρονη βρισκόταν σε ανοιχτό χωράφι και περπατούσε μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά.

Την ίδια ώρα, ο Μούρχεντ βρισκόταν σε μια καμουφλαρισμένη κρυψώνα για κυνηγούς, περιμένοντας να εμφανιστεί κάποιο ελάφι.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, ο 74χρονος πίστεψε ότι είχε εντοπίσει ελάφι και πυροβόλησε με το τουφέκι του. Η γυναίκα, όμως, ήταν αυτή που δέχθηκε τη σφαίρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι επιχείρησαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Η 39χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

A 74-year-old hunter has been arrested and charged in a homicide investigation in which police allege he fatally shot a woman in Delaware whom he allegedly mistook for a deer. https://t.co/gkWlygXufb pic.twitter.com/VibXqSEouu Advertisement September 20, 2026

Οι κατηγορίες σε βάρος του 74χρονου

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Μούρχεντ στην περιοχή και, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, διαπίστωσαν ότι εκείνος είχε πυροβολήσει.

Ο 74χρονος συνελήφθη, ενώ την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Μονάδα Ανθρωποκτονιών της Πολιτειακής Αστυνομίας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από απερίσκεπτη συμπεριφορά, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος, καθώς και τρεις κατηγορίες έκθεσης σε κίνδυνο πρώτου βαθμού.

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Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο Μούρχεντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 43.000 δολαρίων.

Μητέρα πέντε παιδιών το θύμα

Η Σάντος Μαρία Τσιλέλ Σότο ήταν μητέρα πέντε παιδιών, σύμφωνα με τη New York Post.

Μετά τον θάνατό της ξεκίνησε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τα έξοδα της κηδείας, αλλά και για τη μεταφορά της σορού της στη Γουατεμάλα, χώρα καταγωγής της.

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