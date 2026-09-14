Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εστιάζει πλέον στη δημιουργία περιεχομένου για τη μητρότητα και την καθημερινότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητά της και το κοινό εκατομμυρίων ακολούθων που διαθέτει, παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής της παρουσίας της σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα.

Ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις εκτιμούν ότι η Λέβιτ θα μπορούσε να εξασφαλίσει σημαντικές αμοιβές από εμπορικές συνεργασίες, αξιοποιώντας τη δημοφιλία της ως lifestyle brand.

Παρά τις προοπτικές στο influencing, η ίδια αναμένεται να εργαστεί ως εξωτερική σύμβουλος στο MAGA Inc., ενώ εξετάζει και προτάσεις για τηλεοπτική παρουσία.

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Η Κάρολαϊν Λέβιτ έχει αφήσει πλέον πίσω της τον Λευκό Οίκο και φαίνεται πως διαμορφώνει σταδιακά μια νέα δημόσια εικόνα, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη μητρότητα, την καθημερινότητά της και το lifestyle.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου διαθέτει ήδη ένα τεράστιο κοινό στα social media, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς στις δημόσιες σχέσεις, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα εάν αποφασίσει να ασχοληθεί πιο ενεργά με το influencing.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 29χρονη πολιτικός έχει δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία ενός influencer: αναγνωρισιμότητα και ένα κοινό εκατομμυρίων που έχει συνηθίσει να παρακολουθεί την ίδια και τις απόψεις της.

Η νέα καθημερινότητα μετά τον Λευκό Οίκο

Μετά την αποχώρησή της από τη θέση της, η Λέβιτ άρχισε να μοιράζεται πολύ περισσότερες προσωπικές στιγμές με τους 3,1 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram.

Οι τελευταίες αναρτήσεις της έχουν διαφορετικό χαρακτήρα από το πολιτικό περιεχόμενο που την έκανε γνωστή. Η ίδια εμφανίζεται να περνά χρόνο με τα παιδιά της, να παίζει γκολφ και να παρουσιάζει στιγμές από την οικογενειακή της ζωή.

Η αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο έγινε επίσημα στις 27 Αυγούστου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωσή της. Τότε είχε εξηγήσει ότι επιθυμούσε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Η Λέβιτ και ο 61χρονος σύζυγός της, Νίκολας Ρίτσο, έχουν δύο παιδιά, την τεσσάρων μηνών Βιβιάνα και τον δύο ετών Νίκο.

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Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Morning in America» του NewsNation, είχε πει ότι η γέννηση του δεύτερου παιδιού της την έκανε να καταλάβει πως τα παιδιά της χρειάζονται περισσότερο τη σταθερή παρουσία και την προσοχή της.

Από τη μητρότητα στο influencing

Ορισμένες από τις πρόσφατες αναρτήσεις της έχουν ενισχύσει τα σενάρια ότι μπορεί να εξετάζει μια πιο επαγγελματική ενασχόληση με το lifestyle περιεχόμενο.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα Instagram Story που δημοσίευσε νωρίτερα μέσα στον μήνα, στο οποίο μοιράστηκε σύνδεσμο για τον αγαπημένο της μάρσιπο μωρού, επιτρέποντας στους ακολούθους της να αγοράσουν το ίδιο προϊόν. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν ήταν χορηγούμενη.

Παράλληλα, έχει προαναγγείλει ότι θέλει να μοιράζεται περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με τη μητρότητα.

Οι κινήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις για το αν το λεγόμενο «mommy blogging» θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις επόμενες επαγγελματικές της δραστηριότητες.

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Πόσα θα μπορούσε να κερδίζει

Ο Έβαν Νίρμαν, ιδρυτής και CEO της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Red Banyan στη Φλόριντα, δήλωσε στη Daily Mail ότι η Λέβιτ ξεκινά με ένα σημαντικό πλεονέκτημα: διαθέτει ήδη αναγνωρισιμότητα και ένα κοινό που γνωρίζει και εμπιστεύεται τη φωνή της.

Όπως εκτίμησε, αυτό θα μπορούσε να της επιτρέψει να δημιουργήσει ένα προσωπικό lifestyle brand και να αξιοποιήσει εμπορικά την παρουσία της στα social media.

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Ο ίδιος δεν θεωρεί απαραίτητο ότι το influencing θα σήμαινε πλήρη αλλαγή καριέρας. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδιαίτερα επικερδή παράλληλη δραστηριότητα, καθώς η Λέβιτ αναμένεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να επιστρέψει στο super PAC του Ντόναλντ Τραμπ, MAGA Inc., ως εξωτερική σύμβουλος.

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Αν επέλεγε, ωστόσο, να επενδύσει περισσότερο στο influencing, ο Νίρμαν εκτιμά ότι θα μπορούσε να εξασφαλίζει από πενταψήφιες έως εξαψήφιες αμοιβές για μία και μόνο χορηγούμενη ανάρτηση.

Με περίπου τρία εκατομμύρια followers στο Instagram και μια ιδιαίτερα ενεργή πολιτική βάση υποστηρικτών, θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να ξεκινήσει ζητώντας πενταψήφια ποσά για εμπορικές συνεργασίες.

Σε περίπτωση που οι αμοιβές της έφταναν σε εξαψήφιο επίπεδο, μόλις δέκα τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσαν θεωρητικά να της αποφέρουν συνολικά 1 εκατ. δολάρια.

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Ο Νίρμαν σημείωσε ακόμη ότι influencers με σαφώς μικρότερη αναγνωρισιμότητα μπορούν να ξεπερνούν τα εξαψήφια ετήσια εισοδήματα, συνδυάζοντας διαφημιστικές συνεργασίες, αμοιβές για εμφανίσεις και δικά τους προϊόντα. Εάν η Λέβιτ επικεντρωνόταν σε περιεχόμενο για το lifestyle ή την ανατροφή παιδιών, εκτιμά ότι οι οικονομικές προοπτικές θα μπορούσαν να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Από την Γκουίνεθ Πάλτροου στη Μέγκαν Μαρκλ

Η Daily Mail συγκρίνει την πιθανή πορεία της Λέβιτ με εκείνη άλλων γνωστών γυναικών που μετέτρεψαν τη δημόσια εικόνα τους σε επιτυχημένα lifestyle brands.

Μεταξύ αυτών είναι η Γκουίνεθ Πάλτροου με το Goop και η Μέγκαν Μαρκλ με το As Ever.

Ο Μάικ Φάχι, ιδρυτής και CEO της Fahey Communications, συμφώνησε ότι η Λέβιτ θα μπορούσε να εξασφαλίζει πενταψήφιες αμοιβές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να επιλέγει προσεκτικά τις συνεργασίες της.

Όπως εξήγησε, η επιλεκτικότητα μπορεί να αυξήσει την εμπορική της αξία, ενώ η υπερβολικά συχνή μετατροπή των αναρτήσεων σε διαφημίσεις θα μπορούσε τελικά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η Λέβιτ διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της: είναι νέα, αναγνωρίσιμη, πολιτικά πολωτική, άνετη μπροστά στην κάμερα και κινείται ήδη στο σημείο όπου συναντώνται η πολιτική και η ποπ κουλτούρα.

Οι υποστηρικτές της πιθανότατα θα συνεχίσουν να την παρακολουθούν επειδή την υποστηρίζουν, ενώ ακόμη και οι επικριτές της μπορεί να ενδιαφέρονται για τις αναρτήσεις της και για το τι θα πει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, ένα διαφορετικό κοινό θα μπορούσε να προσελκυστεί από θέματα όπως η μητρότητα, τα ρούχα και η καθημερινότητά της.

Στρατηγική κίνηση ή προετοιμασία για την τηλεόραση;

Οι δύο ειδικοί που μίλησαν στη Daily Mail θεωρούν ότι η αυξημένη παρουσία της Λέβιτ στα social media και η προβολή της προσωπικής της ζωής δεν είναι τυχαίες κινήσεις.

Ο Νίρμαν εκτιμά ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδανική. Έχοντας μόλις ολοκληρώσει έναν ιδιαίτερα προβεβλημένο ρόλο στον Λευκό Οίκο, έχει ήδη ένα κοινό που γνωρίζει το όνομά της και μπορεί πλέον να ενδιαφερθεί περισσότερο για την ίδια ως προσωπικότητα, πέρα από τις επίσημες ενημερώσεις Τύπου.

Ακόμη και μια απλή σύσταση προϊόντος, όπως ο μάρσιπος που μοιράστηκε, θα μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να αποτελέσει έναν τρόπο να μετρήσει την ανταπόκριση του κοινού χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε μεγαλύτερη εμπορική επένδυση.

Ο Φάχι συμφωνεί ότι οι κινήσεις της μοιάζουν στρατηγικές. Όπως εξηγεί, η πολιτική έχει γίνει όλο και πιο προσωποκεντρική, με το κοινό να ενδιαφέρεται πλέον όχι μόνο για τις πολιτικές θέσεις ενός προσώπου αλλά και για την προσωπικότητα και τη ζωή του μακριά από την πολιτική σκηνή.

Η παρουσία της στα social media, πάντως, δεν είναι η μοναδική πιθανή επαγγελματική κατεύθυνση.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά της, η Daily Mail είχε αναφέρει ότι η Λέβιτ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή «The View» του ABC, με το δίκτυο να ενδιαφέρεται για την ένταξή της στο πάνελ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ίδια εξετάζει την πρόταση, ενώ θετικά φέρεται να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.