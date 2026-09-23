Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αρχιτέκτονας Τζέιμς ΜακΚρέρι αποχώρησε από τον σχεδιασμό της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο λόγω διαφωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΜακΚρέρι προειδοποίησε ότι το σχέδιο παραβίαζε τους οικοδομικούς κανονισμούς και δεν διέθετε επαρκή μέτρα πυρασφάλειας για τους επισκέπτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες του αρχιτέκτονα, υποστηρίζοντας ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις εργασίες του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση διέψευσε τις αναφορές για προβλήματα ασφαλείας, δηλώνοντας ότι η νέα αρχιτεκτονική ομάδα τηρεί όλα τα απαραίτητα πρότυπα πυρασφάλειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αρχιτέκτονας που είχε επιλεγεί αρχικά για να αναλάβει τον σχεδιασμό της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο αποχώρησε από το έργο τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από έντονες διαφωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τους οικοδομικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που είχαν γνώση των συζητήσεων, καθώς και έγγραφα που αφορούν το έργο, ο αρχιτέκτονας Τζέιμς ΜακΚρέρι είχε εκφράσει επανειλημμένα σοβαρές επιφυλάξεις για το προκαταρκτικό σχέδιο που επέμενε να προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Advertisement

Advertisement

Ο ΜακΚρέρι φέρεται να προειδοποίησε ότι το σχέδιο δεν διέθετε επαρκή αριθμό εξόδων κινδύνου, ενώ παράλληλα δεν περιλάμβανε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επαρκή μέτρα για τον περιορισμό μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Η αποχώρησή του σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν αρχίσουν οι εργασίες κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

‘I am the code’: Trump clashed with ballroom architect over safety issues, once and forever a crappy builder. https://t.co/cYWt3aMxId September 23, 2026

Άνθρωποι που μίλησαν στην Washington Post υπό καθεστώς ανωνυμίας υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ απέρριψε τις ενστάσεις του αρχιτέκτονα, υποστηρίζοντας πως οι οικοδομικοί κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Λευκό Οίκο. «Εγώ ορίζω τους κανόνες», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καταδεικνύει πόσο ενεργά συμμετείχε ο Τραμπ στις λεπτομέρειες του έργου. Ο ίδιος φέρεται να είχε άμεσο λόγο στον σχεδιασμό, από τη διάταξη των χώρων μέχρι ακόμη και μικρότερες αρχιτεκτονικές επιλογές.

Οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Τα προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλεια φαίνεται πως δεν σταμάτησαν με την αποχώρηση του ΜακΚρέρι. Έγγραφα που επικαλείται η Washington Post δείχνουν ότι οι σχετικές ανησυχίες παρέμειναν στο επίκεντρο και στη συνέχεια.

Ο αρχιτέκτονας είχε επισημάνει ότι το σχέδιο δεν θα επέτρεπε την ταχεία εκκένωση μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ θεωρούσε ανεπαρκείς τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές διαφυγής. Παράλληλα, είχε εκφράσει φόβους ότι μια πυρκαγιά σε βοηθητικούς χώρους, όπως η κουζίνα, θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα προς την αίθουσα εκδηλώσεων. Στα έγγραφα καταγράφονται ακόμη προβλήματα που σχετίζονται με τον αριθμό των τουαλετών σε σχέση με τη μέγιστη χωρητικότητα της αίθουσας.

Advertisement

Χαρακτηριστική είναι σημείωση από συνάντηση της ομάδας του Λευκού Οίκου στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην οποία αναφέρεται: «Ασφάλεια ζωής – μεγάλη ανησυχία». Ο ΜακΚρέρι, αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Τραμπ για την αρχική φάση του έργου. Η εκπόνηση των σχεδίων είχε ξεκινήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος περνούσε ώρες συζητώντας με τον αρχιτέκτονα για τον σχεδιασμό, ενώ φέρεται να τον καλούσε ακόμη και εκτός ωραρίου, προκειμένου να του μεταφέρει παρατηρήσεις και αλλαγές που επιθυμούσε.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε αίθουσα χωρητικότητας περίπου 640 ατόμων. Ο Τραμπ, ωστόσο, επέμενε στην επέκταση του χώρου, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα να αυξηθεί σε περισσότερους από 1.300 επισκέπτες. Η σημαντική αυτή αλλαγή στη χωρητικότητα δημιούργησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια σειρά από νέα τεχνικά προβλήματα.

Advertisement

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται ότι η αποχώρηση του ΜακΚρέρι είχε σχέση με ζητήματα που αφορούσαν τους οικοδομικούς κανονισμούς. Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ψευδές και απολύτως ανακριβές» το ενδεχόμενο η αποχώρηση του αρχιτέκτονα να συνδεόταν με θέματα κώδικα ασφαλείας.

«Τα ζητήματα ασφάλειας ζωής έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί συνεχώς καθώς ο σχεδιασμός εξελίσσεται», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η σημερινή ομάδα αρχιτεκτόνων και συμβούλων εργάζεται με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα πυρασφάλειας. Η εταιρεία Shalom Baranes Associates, η οποία αντικατέστησε την ομάδα του ΜακΚρέρι, δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Η νέα αίθουσα χορού αποτελεί το μεγαλύτερο από τα έργα μέσω των οποίων ο Τραμπ επιδιώκει να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στην Ουάσινγκτον.

Advertisement

Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει το έργο «δώρο στον αμερικανικό λαό». Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, το κόστος της αίθουσας αναμένεται να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης να προέρχεται από δημόσιους πόρους.

Ο προϋπολογισμός του Μαρτίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για φύλλα χρυσού, ενώ το έργο προβλέπει και υπόγειες εγκαταστάσεις, τις οποίες ο Τραμπ έχει παρουσιάσει ως απαραίτητες για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Advertisement