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Μια συγκινητική ιστορία αγάπης και αφοσίωσης έχει γίνει viral στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωταγωνιστή έναν 81χρονο άνδρα που συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει καρκίνο.

Ο Ντόναλντ είναι παντρεμένος εδώ και 57 χρόνια και εργάζεται στην επιστροφή χαμένων αποσκευών. Παρά την ηλικία του, συνεχίζει να κουβαλά βαριές αποσκευές και αντικείμενα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται για τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα της συζύγου του.

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Η εικόνα του 81χρονου να μεταφέρει με δυσκολία τις αποσκευές συγκίνησε μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να τον βοηθήσει.

❤️ 81-year-old Donald went viral for working long hours returning lost luggage to support his wife of 57 years, who is battling cancer and struggling with medical bills.



After seeing him struggle to carry her belongings, a woman started a GoFundMe that has raised $70,000, hoping… pic.twitter.com/7qWaZrBYTq September 24, 2026

Η έκκληση που συγκίνησε τον κόσμο

Η γυναίκα δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε ο Ντόναλντ να μπορέσει να μειώσει τις ώρες εργασίας του και να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του.

Η καμπάνια, με το σύνθημα «βοήθησε τον Ντόναλντ να συνταξιοδοτηθεί», είχε μεγάλη ανταπόκριση και συγκέντρωσε περίπου 70.000 δολάρια, σύμφωνα με το FOX 4.

Η γυναίκα που ξεκίνησε την πρωτοβουλία ανέφερε ότι η εικόνα του ηλικιωμένου άνδρα να εργάζεται τόσο σκληρά, ενώ παράλληλα φροντίζει τη σύζυγό του, την έκανε να θέλει να αναλάβει δράση.

57 χρόνια μαζί

Ο Ντόναλντ και η σύζυγός του έχουν συμπληρώσει 57 χρόνια κοινής ζωής, όμως σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της ασθένειάς της.

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Η ιστορία τους κινητοποίησε ανθρώπους που θέλησαν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα έξοδα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Ντόναλντ μπορεί πλέον να έχει μια σημαντική οικονομική ανάσα και, κυρίως, περισσότερο χρόνο στο πλευρό της συζύγου του.

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