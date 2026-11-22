Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, προειδοποίησε για την αυξημένη απειλή κυβερνοεπιθέσεων, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τους επιτιθέμενους στον εντοπισμό ευπαθειών.

Οι κρατικοί δρώντες αποτελούν τον πλέον επικίνδυνο κίνδυνο, καθώς στοχεύουν στον έλεγχο κρίσιμων υποδομών και στην υποκλοπή πληροφοριών κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Για την αντιμετώπιση των απειλών, απαιτείται συνεχής επιτήρηση, μείωση της εκτεθειμένης ψηφιακής επιφάνειας και υιοθέτηση στρατηγικών ανθεκτικότητας που επιτρέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών ακόμα και μετά από παραβίαση.

Η Γενική Γραμματεία συντονίζει τη θωράκιση κρίσιμων τομέων, όπως η ενέργεια και η υγεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθημερινότητα των πολιτών έναντι κάθε είδους κινδύνου.

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Στους φόβους στοχοποίησης κρίσιμων υποδομών, την ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών, τον τρόπο εκτέλεσης των κυβερνοεπιθέσεων και την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης και ανθεκτικότητας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

«Ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει τα δεδομένα, καθώς δίνει στον επιτιθέμενο το πλεονέκτημα να βρίσκει εύκολα ευπάθειες και να αυτοματοποιεί τις επιθέσεις.

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Ο κ. Παπαγεωργίου, ερωτηθείς για τον φόβο στοχοποίησης συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ, επιβεβαίωσε ότι «η ανησυχία υπάρχει». Τόνισε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια: «Αν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε τώρα». Ο κίνδυνος, όπως είπε, μπορεί να υλοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Συμφώνησε επίσης ότι οι πόλεμοι θα κρίνονται όλο και περισσότερο μέσα από υπολογιστές, καθώς ακόμη και τα οπλικά συστήματα στηρίζονται σε λογισμικό και τεχνολογία και είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η πιο επικίνδυνη απειλή: οι κρατικοί δρώντες. Ο Γενικός Γραμματέας διέκρινε δύο κατηγορίες δραστών. Οι πρώτοι είναι οι κυβερνοεγκληματίες, που στοχεύουν στο κέρδος. Οι δεύτεροι, και πιο επικίνδυνοι, είναι οι κρατικοί δρώντες, που χρησιμοποιούν τις ίδιες τακτικές, διαδικασίες και εργαλεία, αλλά με διαφορετικό στόχο: να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα, να έχουν τον έλεγχο, να υποκλέπτουν πληροφορίες και να τα «κλείσουν» τη στιγμή που χρειάζεται, σε περίοδο κρίσης ή πολέμου.

«Δεν εντοπίζονται εύκολα», σημείωσε. Γι’ αυτό, όπως είπε, απαιτείται το λεγόμενο «κυνήγι της κυβερνοαπειλής», δηλαδή η αναζήτηση επιτιθέμενων που ίσως έχουν ήδη παραβιάσει ένα σύστημα και παραμένουν κρυφά μέσα.

Ερωτηθείς αν οι κυβερνοεπιθέσεις συνδέονται με τους ανοιχτούς πολέμους στον πλανήτη, απάντησε ότι «συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου», επειδή στόχος είναι οι κρίσιμες οντότητες και οι κρίσιμες υπηρεσίες που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια.

Πώς δρουν οι επιτιθέμενοι

Για τον τρόπο δράσης των επιτιθέμενων, ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η επίθεση δεν γίνεται αιφνιδιαστικά αλλά προετοιμάζεται. Ο επιτιθέμενος εντοπίζει όλα τα εκτεθειμένα συστήματα, καταγράφει λογισμικά, ανιχνεύει ευπάθειες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει πώς θα τα παραβιάσει, ώστε να προχωρήσει βαθύτερα και να αποκτήσει τον έλεγχο.

«Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι επιτιθέμενοι», είπε. Αυτό σημαίνει να βρίσκουμε από πριν τα ευάλωτα συστήματα, να τα αναβαθμίζουμε, να τα αλλάζουμε, να τα κρύβουμε και να τα επιτηρούμε.

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Δύο βασικές αρχές: μείωση επιθετικής επιφάνειας και ελάχιστα προνόμια. Αναφερόμενος στα περιστατικά με τα ψυγεία, ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι η προσέγγισή του είναι πρώτα να κατανοήσει πώς έγινε η επίθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ανέφερε, η επιθετική επιφάνεια ήταν η απομακρυσμένη πρόσβαση, μέσω της οποίας ο επιτιθέμενος μπορούσε να χειριστεί τα πάντα.

Πρότεινε αφενός να μην είναι εκτεθειμένη η εφαρμογή και αφετέρου να εξεταστεί πώς λειτουργεί. Για παράδειγμα, ο συντηρητής διέθετε «code of the day», δηλαδή ένα νέο password που παραγόταν με βάση την ημερομηνία αν δεν θυμόταν το υπάρχον, κάτι που πρέπει να συνοδεύεται από πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα.

Η ανάγκη επιτήρησης

Το βασικότερο, κατά τον ίδιο, είναι η επιτήρηση. Όποιο σύστημα και αν χρησιμοποιείται, χρειάζεται σύστημα επιτήρησης που εντοπίζει ύποπτη συμπεριφορά. «Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς συγκεκριμένα μέτρα», τόνισε, «είναι μια σειρά μέτρων, μεταξύ αυτών και η συνεχής επιτήρηση».

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Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η προσέγγιση έχει δύο επίπεδα. Η πρόληψη αφορά την αποτροπή της επίθεσης. Η ανθεκτικότητα προϋποθέτει ότι η επίθεση θα περάσει και απαιτεί πλάνο διαχείρισης, ώστε η υπηρεσία να συνεχίζει να παρέχεται ενώ ταυτόχρονα γίνεται αντιμετώπιση και αποκατάσταση. «Αν αντέξει ο οργανισμός, αντέχει και η χώρα», σημείωσε. Στο ερώτημα αν η Ελλάδα διαθέτει το δυναμικό και τη γνώση, απάντησε ότι «έχει» και ότι είναι «καλά οργανωμένη» στο επίπεδο της ανθεκτικότητας.

Τι είναι οι «κρίσιμες οντότητες»

Ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι η Γενική Γραμματεία όρισε πρώτα τις βασικές υπηρεσίες, δηλαδή ρεύμα, νερό, μεταφορές, σύστημα υγείας και τρόφιμα, και στη συνέχεια τους οργανισμούς που τις παρέχουν και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό πληθυσμού. Οι τομείς είναι 12. Λόγω της νησιωτικότητας, ακόμη και ένα σούπερ μάρκετ σε νησί θεωρείται κρίσιμη οντότητα, επειδή καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού.

Η Γενική Γραμματεία ορίζει τις κρίσιμες οντότητες και τους δίνει μέτρα για όλους τους κινδύνους («all hazards approach»), όχι μόνο για τις κυβερνοεπιθέσεις, στις οποίες όμως δίνεται προτεραιότητα επειδή είναι ο «εύκολος» κίνδυνος. Η αποστολή της, όπως είπε, είναι «η προστασία της καθημερινότητας του πολίτη», έναντι φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται απλώς για εποπτεία: υπάρχει καθημερινή επαφή και διατομεακή συνεργασία με τα υπουργεία και τις ίδιες τις οντότητες, με στόχο την ανθεκτικότητα σε εθνικό επίπεδο. «Είμαστε κομμάτια του ίδιου πάζλ. Τον συντονισμό τον κάνει η Γενική Γραμματεία», κατέληξε.

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