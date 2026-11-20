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Ειδικές ομάδες κυβερνοασφάλειας εντόπισαν ευάλωτα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας σε επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ και εστιατόρια, που παρουσίαζαν κενά ασφαλείας.

Οι αρμόδιοι φορείς αποσύνδεσαν χιλιάδες μονάδες από το διαδίκτυο και εφάρμοσαν προσωρινούς χειροκίνητους ελέγχους για να αποτρέψουν την καταστροφή προϊόντων.

Η κινητοποίηση ακολούθησε αντίστοιχα περιστατικά σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, όπου χάκερ προκάλεσαν σημαντικές οικονομικές ζημιές και διακοπές στη λειτουργία των συστημάτων ψύξης.

Η κατασκευάστρια εταιρεία RDM συνεργάζεται με τις αρχές και έχει ήδη κυκλοφορήσει ενημερώσεις λογισμικού για την ενίσχυση της ασφάλειας του εξοπλισμού.

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Μια απειλή από χάκερς που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή τεράστιων ποσοτήτων τροφίμων και να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά κινητοποίησε τις αρχές στη Βρετανία, σύμφωνα με το BBC. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά σε σούπερ μάρκετ, αποθηκευτικούς χώρους, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, καθώς οι αρμόδιοι φοβούνταν ότι η δημοσιοποίηση των τεχνικών αδυναμιών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για επίδοξους επιτιθέμενους. Ειδικές ομάδες κυβερνοασφάλειας συνεργάστηκαν με επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να εντοπίσουν ευάλωτο εξοπλισμό και να περιορίσουν τις δυνατότητες πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

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Οι ανησυχίες δεν ήταν θεωρητικές. Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις τροφίμων, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας συστήματα ψύξης και να χαθούν μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Οι οικονομικές συνέπειες ήταν σημαντικές, ενώ έγινε σαφές ότι μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πολύ πέρα από τον χώρο της πληροφορικής.

Μάλιστα, η Γαλλία είχε κατηγορήσει το Ιράν για ένα από τα περιστατικά, με την Τεχεράνη να απορρίπτει κάθε εμπλοκή.

Hackers turned French supermarket freezers into ovens.



They never touched a single fridge.



Here's how, and who France blames:https://t.co/egK6FSlEls pic.twitter.com/8P026niE8n — Open Source Intelligence (@news_by_pw) November 17, 2026

Βρετανία: Μυστική επιχείρηση για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες ψυγεία από χάκερς – Reuters

Βρετανία: Μυστική επιχείρηση για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες ψυγεία από χάκερς – Reuters

Το κενό ασφαλείας που προκάλεσε συναγερμό στις βρετανικές επιχειρήσεις

Η Βρετανία θεωρούνταν αρχικά λιγότερο εκτεθειμένη σε αυτού του είδους τις επιθέσεις, καθώς οι επιχειρήσεις της χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα διαχείρισης της ψύξης σε σχέση με εκείνα που είχαν παραβιαστεί στην Ευρώπη. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, άλλαξε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ειδικοί εντόπισαν αδυναμίες σε δημοφιλή συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας.

Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε από την Omega Solutions, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψύξης, και στη συνέχεια εξετάστηκε από τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας της Pen Test Partners. Οι έρευνες έδειξαν ότι ορισμένες συσκευές παρουσίαζαν αδυναμίες στην προστασία της πρόσβασης, μεταξύ άλλων εξαιτίας ανεπαρκών κωδικών ασφαλείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε εξοπλισμός της βρετανικής Resource Data Management (RDM), ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις ψύξης.

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Πινακίδα σε κατάστημα της αλυσίδας ICA στη Στοκχόλμη αναφέρει: «Όλοι οι καταψύκτες μας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω κυβερνοεπίθεσης». Η επίθεση από χάκερς προκάλεσε βλάβες σε αρκετούς καταψύκτες του καταστήματος, στη Σουηδία, στις 2 Νοεμβρίου 2026 – Πηγή: Reuters Αλυσίδα καταστημάτων ICA στη Σουηδία δέχθηκε επίθεση από χάκερς – Πηγή: Reuters

Η προειδοποίηση κινητοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA). Οι υπηρεσίες ανέλαβαν τον συντονισμό της ενημέρωσης των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργήθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας με εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τον επίμαχο εξοπλισμό.

Οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι, μετά τα προηγούμενα περιστατικά στην Ευρώπη, ήταν θέμα χρόνου να στρέψουν και άλλοι χάκερ την προσοχή τους σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν μέτρα πριν οι αδυναμίες γίνουν ευρύτερα γνωστές.

BBC is reporting that tens of thousands of UK fridges were secured from hackers in a secret nationwide operation.



Source: https://t.co/WVMLvmRzFz pic.twitter.com/rZEQbIdQpP Advertisement November 20, 2026

Αποσυνδέσεις εξοπλισμού και χειροκίνητος έλεγχος θερμοκρασίας

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις. Χιλιάδες μονάδες ελέγχου, μέσω των οποίων λειτουργούσαν δεκάδες χιλιάδες ψυκτικές εγκαταστάσεις, απομακρύνθηκαν από το δημόσιο διαδίκτυο. Η διαδικασία έγινε είτε με απομακρυσμένες τεχνικές παρεμβάσεις είτε με φυσική αποσύνδεση του εξοπλισμού.

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να αφαιρέσουν τα καλώδια σύνδεσης στο διαδίκτυο και να αναλάβουν οι ίδιοι την παρακολούθηση των θερμοκρασιών. Με άλλα λόγια, η ψηφιακή διαχείριση αντικαταστάθηκε προσωρινά από χειροκίνητους ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα θα παρέμεναν σε κατάλληλες συνθήκες συντήρησης.

Η κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, εταιρείες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν προσωπικό από άλλα τμήματα πληροφορικής για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την αποκατάσταση των προβλημάτων. Σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, οι τεχνικοί αποσύνδεαν εκατοντάδες συσκευές καθημερινά επί μία ολόκληρη εβδομάδα.

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Η ανησυχία ήταν ότι μια επιτυχημένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Οι μεγάλες αποθήκες διατηρούν τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων λιρών και οποιαδήποτε διακοπή της ψύξης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Παράλληλα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων.

Ο κίνδυνος αφορούσε, πάντως, πολύ περισσότερους κλάδους από το λιανεμπόριο. Ενημερώθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και ταχυφαγείων, ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και αθλητικά στάδια.

Οι τρεις επιθέσεις στην Ευρώπη και η απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας

Η βρετανική επιχείρηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί υπό το πρίσμα των επιθέσεων που είχαν προηγηθεί μέσα στη χρονιά. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, συστήματα ελέγχου ψύξης έγιναν στόχος κυβερνοεγκληματιών.

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Τον Αύγουστο καταγράφηκαν προβλήματα σε ψυγεία ορισμένων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 11 και 12 Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και μονάδες επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία επηρεάστηκαν από επιθέσεις σε συστήματα της Danfoss. Το τρίτο κύμα σημειώθηκε την 1η και 2α Νοεμβρίου, όταν επιχειρήσεις σε επτά ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με παρόμοια περιστατικά. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο υπέστησαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, ενώ στη Γαλλία αναφέρθηκαν προβλήματα ακόμη και σε εγκαταστάσεις τραπεζών αίματος.

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Οι ειδικοί της Pen Test Partners υποστήριξαν ότι οι ελεγκτές της RDM παρουσίαζαν ομοιότητες με τον εξοπλισμό που είχε ήδη παραβιαστεί, κυρίως ως προς την ανεπαρκή προστασία των κωδικών πρόσβασης. Επισήμαναν, επίσης, ότι η πρόσβαση στον συγκεκριμένο εξοπλισμό δεν θα ήταν απαραίτητα δύσκολη, καθώς τα σχετικά εξαρτήματα μπορούσαν να αγοραστούν σε χαμηλές τιμές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες μεταπώλησης, όπως το eBay.

Η RDM, από την πλευρά της, διαφώνησε με την εκτίμηση ότι τα συστήματά της μπορούσαν να παραβιαστούν με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνα που είχαν δεχθεί επιθέσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Ged Evans, υποστήριξε ότι τα ευρήματα προέκυψαν από δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και ότι η διαδικασία περιλάμβανε ακόμη και την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού.

Παρά τις ενστάσεις, η εταιρεία προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις. Όπως ανακοίνωσε, έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι πρώτες ενημερώσεις λογισμικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ οι πελάτες της ενημερώθηκαν για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την RDM, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας στα συστήματά της. Η εταιρεία εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Η υπόθεση δείχνει πόσο ευάλωτες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και υποδομές που δεν συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή οικονομία. Ένα σύστημα ψύξης που λειτουργεί αθόρυβα σε ένα σούπερ μάρκετ ή μια αποθήκη μπορεί να αποτελέσει στόχο μιας κυβερνοεπίθεσης με πραγματικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την επάρκεια τροφίμων.

(Με πληροφορίες από BBC)