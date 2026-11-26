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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιβάτης σε πτήση της American Airlines επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα.

Δύο πεζοναύτες και άλλοι επιβάτες ακινητοποίησαν τον άνδρα χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά μέχρι την ολοκλήρωση της πτήσης.

Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φοίνιξ, όπου οι αστυνομικές αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη.

Τα κίνητρα της ενέργειας του άνδρα παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως απόπειρα αεροπειρατείας.

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Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της American Airlines, όταν ένας επιβάτης φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Δύο πεζοναύτες και αρκετοί ακόμη επιβάτες επενέβησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν μέχρι την ασφαλή προσγείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πτήση 1494 της American Airlines, η οποία πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Σαν Ντιέγκο προς το Σικάγο. Περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, οι φωνές μιας αεροσυνοδού διέκοψαν την ηρεμία στο εσωτερικό του αεροπλάνου, καθώς οι περισσότεροι επιβάτες είχαν ήδη αποκοιμηθεί.

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Ανάμεσα σε όσους κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ήταν ο λοχίας των Πεζοναυτών Ζακ Στράτον, ο οποίος ταξίδευε για να επιστρέψει στο σπίτι του και να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά του. Μαζί με μέλη του πληρώματος και έναν ακόμη πεζοναύτη, τον οποίο δεν γνώριζε προηγουμένως, προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει τον άνδρα.

Ωστόσο, εκείνος φέρεται να συνέχισε να αντιδρά έντονα, ενώ, σύμφωνα με τον Στράτον, επιχείρησε να τον χτυπήσει. Τελικά, ο λοχίας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά, με τη βοήθεια των υπόλοιπων επιβατών.

«Τον ακινητοποίησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο… Τον γυρίσαμε μπρούμυτα. Κι εγώ απλώς καθόμουν εκεί με την μπότα μου πάνω του, ενώ όλοι μαζί τον κρατούσαμε ακίνητο μέχρι να προσγειωθούμε με ασφάλεια», περιέγραψε.

Η στιγμή της αναστάτωσης καταγράφηκε σε βίντεο

Τη συμπλοκή μέσα στο αεροσκάφος κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο επιβάτης Σον Μπένετ, ο οποίος ξύπνησε από τις φωνές της αεροσυνοδού. Σε ένα από τα βίντεο που καταγράφηκαν, ακούγεται μέλος του πληρώματος να ζητά επίμονα από κάποιον να απομακρυνθεί από την πόρτα του αεροπλάνου.

Στα πλάνα φαίνονται αρκετοί επιβάτες να προσπαθούν να συγκρατήσουν τον άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αντιστέκεται και σε κάποια στιγμή καταφέρνει να απελευθερώσει το ένα του χέρι.

«Προσπαθεί να ανοίξει, προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα!», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή.

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Ο Μπένετ επαίνεσε την αντίδραση των επιβατών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ διαβεβαίωσε τους φίλους και τους συγγενείς του ότι όλοι οι επιβάτες ήταν ασφαλείς.

Τα κίνητρα του άνδρα που προκάλεσε την αναστάτωση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως απόπειρα αεροπειρατείας.

Το αεροσκάφος της American Airlines αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει προσγείωση στο Φοίνιξ. Εκεί, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και απομάκρυναν τον επιβάτη.

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