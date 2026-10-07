Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για την πρόσφατη ιστορική ομιλία του στην Πνύκα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, χαρακτηρίζοντας τη χώρα πυλώνα σταθερότητας και αναντικατάστατο εταίρο στην περιοχή.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της ασφάλειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης στην Ευρώπη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την ισχυρή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν υποδειγματικό σύμμαχο που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διεθνή σταθερότητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τα συγχαρητήρια από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ομιλία του στην Πνύκα ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

“Συγχαρητήρια για την ιστορική σας ομιλία. Καταδείξατε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας. Χαίρομαι που οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι σε ενα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο”, σημείωσε αρχικά ο Πρωθυπουργός.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός ανέφερε στο διάλογο που έγινε μπροστά στις κάμερες:

«Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την ιδιαίτερα εντυπωσιακή ομιλία σας. Πιστεύω ότι ανέδειξε όχι μόνο τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και, πιστεύω, όσα χρωστάει ο δυτικός κόσμος στην αρχαία Αθήνα.

Θυμάμαι -το επισημάνατε- ότι ήσασταν μέλος της επιτροπής υποδοχής όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και να αναφερθώ τότε σε αυτή την κοινή πορεία των δύο χωρών μας.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας, πιστεύω, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μία ταραγμένη περιοχή, αλλά και μία «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Υπό αυτή την έννοια, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι αποτελούμε έναν αναντικατάστατο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς σχέσεις μας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους ώστε να καταστεί σημείο εισόδου για αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας. Επιπρόσθετα, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα έργα συνδεσιμότητας, στον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στη μεταφορά εμπορευμάτων και, φυσικά, στο κοινό συμφέρον που μοιραζόμαστε για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Advertisement

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Στρατηγικός Διάλογος κατάφερε να καλύψει όλα αυτά τα θέματα.

Να σας καλωσορίσω και πάλι στην Αθήνα, και συγχαρητήρια για μία ομιλία, που πιστεύω ότι θα έχει απήχηση πολύ πέρα από τον χώρο όπου εκφωνήθηκε.»

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε:

Advertisement

«Σας ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω σε ένα τόσο ιστορικό σημείο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό συνάδει με και προσθέτει στο θέμα της επίσκεψης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία.

Εδράζεται σε πολύ ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας, κοινών αξιών και, όπως είπατε, έχει μόνο ενισχυθεί. Έχει επεκταθεί πέρα από τα θέματα άμυνας, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν, ακόμη και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν. Τώρα όμως έχει επεκταθεί στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια και στα δικαιώματα της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, στην ενέργεια.

Και, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν σε αυτή την περιοχή, όμως έχουμε εσάς εδώ ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και του εμπορίου, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον λαό της Ελλάδας όσο και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναζητούμε πάντα τέτοιες ευκαιρίες.

Advertisement

Αν έπρεπε να αναφερθώ σε ένα πράγμα που καθορίζει τη συμμαχία μας -επειδή μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «συμμαχία» και ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική συμμαχία-, αλλά ένα από τα στοιχεία όπου βασίζεται η εταιρική σχέση μας, μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, είναι ότι συμφωνούμε ως προς τα ίδια προβλήματα: συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.

Επομένως, όταν έχεις τέτοιους εταίρους, για να μην αναφέρω τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που αποτελούν το θεμέλιο της σχέσης μας, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία είμαστε ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης.»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Advertisement

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοϊας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Advertisement

Επιπλέον, εξήραν τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποδεχθεί με μία θερμή χειραψία στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρκο Ρούμπιο, αμέσως μετά την ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα.

Με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ο κ. Ρούμπιο μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τη χώρα μας και τόνισε – μεταξύ άλλων- την επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού.

«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την Ιστορία – Μας χάρισαν την Ιστορία», «Η Αθήνα μας έδωσε τη Δημοκρατία» αλλά και «Υποδειγματικός σύμμαχος η Ελλάδα», κάποιες από τις αναφορές του στη χώρα μας.