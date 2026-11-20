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Με τη συγκεκριμένη εκταμίευση, η χώρα λαμβάνει το σύνολο των 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούσαν αρχικά.

Η επίτευξη αυτή συνοδεύεται από την ολοκλήρωση 376 οροσήμων και στόχων που είχαν τεθεί στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης.

Τα κονδύλια αυτά χρηματοδότησαν έργα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κοινωνική πρόνοια.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του για το πράσινο φως που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, τονίζει ότι πρόκειται «για πραγματικό άθλο καθώς η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα στην ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας».

Όπως υπογραμμίζει, με την εκταμίευση αυτών των ποσών «η χώρα θα έχει λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ» και σημειώνει κάποια από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και που συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

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Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι εκπληρώσαμε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου μας. Με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, η χώρα θα έχει λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για πραγματικό άθλο καθώς η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα στην ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας. Θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαμε, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει αλλά και τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.

Ας δούμε πού είμαστε σήμερα. Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στους πολίτες εντός της χώρας ξεπεράσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές. Περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή και μειώσαμε δραστικά το κενό ΦΠΑ. Φέραμε στην τελική ευθεία την κτηματογράφηση, μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019, εκτιμάται ότι φέτος θα πλησιάσουν το 19%, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της απόστασης από την Ευρώπη. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν αλλαγές που έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα για τους ανθρώπους. Ο Προσωπικός Βοηθός δίνει σε συμπολίτες μας με αναπηρία περισσότερη αυτονομία. Μια δωρεάν προληπτική εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε μια έγκαιρη διάγνωση και να σώσει μια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υπουργούς, τις ομάδες τους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Την αρχική ομάδα της πρώτης θητείας που εργάστηκε για τη σύνταξη του εθνικού μας σχεδίου: τον Θοδωρή Σκυλακάκη, τον Άκη Σκέρτσο, τον Αλέξη Πατέλη, τον Θανάση Κοντογεώργη, τον Μιχάλη Αργυρού, τον Δημήτρη Σκάλκο και τον Νίκο Μαντζούφα και βεβαίως την ομάδα της δεύτερης θητείας τον Νίκο Παπαθανάση, τον Ορέστη Καβαλάκη, την Εύη Δραμαλιώτη και τις ομάδες τους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του τόσο απαιτητικού σχεδίου.

Η δουλειά τους μάς έδειξε πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, συνεργαζόμαστε και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αυτή την εμπειρία έχουμε χρέος να την αξιοποιήσουμε και στα επόμενα μεγάλα έργα της χώρας.