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Στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος μέσω της ανάδειξης νέων προορισμών και της παροχής αυθεντικών εμπειριών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των υποδομών, την επιβολή περιορισμών σε επιβαρυμένους προορισμούς για την προστασία τους και τη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει την αντιμετώπιση των ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο, προωθώντας την καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων και τη σύναψη συμφωνιών για εργατικά χέρια.

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Τη σημασία που έχει ο τουρισμός για τη χώρα καθώς και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη του -κυρίως ποιοτική- ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026», που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή».

Σε συζήτηση που είχε με την Divia Thani, Global Editorial Director του Condé Nast Traveller, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ένας βασικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και τους χειμερινούς μήνες και η προσέλκυση τουριστών που έχουν υψηλότερα εισοδήματα, μέσω και της ανάδειξης νέων προορισμών και της δυνατότητας να ζήσουν νέες αυθεντικές εμπειρίες στην Ελλάδα.

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«Να φύγουμε από τους προφανείς προορισμούς.Μπορείς να πας στη Μύκονο και τον Οκτώβριο, δεν χρειάζεται να πας Ιούλιο και Αύγουστο. Νομίζω πως όλοι θα επαναπροσδιορίσουμε πότε θα κάνουμε διακοπές», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έφερε ως παράδειγμα την Κρήτη

«Θα μπορούσε να γίνει προορισμός για όλο τον χρόνο. Η σεζόν την Κρήτη ανοίγει τον Μάρτιο και κλείνει τον Νοέμβριο. Οι έξτρα μήνες φέρνουν έξτρα έσοδα και ανοίγουν νέες εμπειρίες σε αυτούς που δεν θέλουν να έρθουν Ιούλιο και Αύγουστο», είπε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα σημείωσε ότι η πόλη έχει εξελιχθεί πλέον σε προορισμό ενώ γενικότερα για την επιτυχημένη πορεία του τουρισμού στη χώρα μας εξήγησε ότι είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και της βελτίωσης της διεθνούς εικόνας της.

«Υπήρξαμε το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης και αυτό έχει αλλάξει. Οι επισκέπτες δεν νιώθουν πια ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Έχει αλλάξει η εικόνα», είπε μεταξύ άλλων.

«Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα»

Ο Πρωθυπουργός εστίασε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και στην αναβάθμιση των υπαρχουσών, ενώ προανήγγειλε περιορισμούς για κάποιους προορισμούς.

«Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές, όπως τα αεροδρόμια. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης» σημείωσε και υπογράμμισε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η προφύλαξη εμβληματικών προορισμών. Στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, θα μπουν ίσως κάποιοι περιορισμοί σε νησιά όπως η Σαντορίνη», υπενθυμίζοντας ότι στο δημοφιλές νησί ήδη έχουν ληφθεί μέτρα για τους επισκέπτες από την κρουαζιέρα.

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«Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα», εξήγησε ο Πρωθυπουργός ενώ αναφέρθηκε στις δυνατότητες για ποιοτικές διακοπές σε περιοχές λιγότερο κορεσμένες, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία εξήγησε ότι χρειάζεται η συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Αναφέρθηκε επίσης στη βραχυχρόνια μίσθωση που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, «η προσιτή στέγαση είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για αυτό εμείς αλλάξαμε τα όρια για την Golden Visa. Όπως και για βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν θέλουμε οι γειτονιές μας να γίνουν μέρη χωρίς ντόπιους. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, αλλά προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση.»

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Μίλησε επίσης για τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφονται στον χώρο του τουρισμού.

«Δεν θέλουμε μόνο τέλεια εμπειρία για τους τουρίστες, αλλά και καλές δουλειές στους ντόπιους. Έχουμε εδώ τους κορυφαίους εκπροσώπους του τουρισμού. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να έχουμε και τους εργαζόμενους με την καλύτερη εκπαίδευση. Ο τουρισμός πληρώνει καλά, αλλά υπάρχουν ελλείψεις. Είμαστε κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αλλά θέλουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες για εργατικά χέρια.»

Ερωτηθείς για το που θα πρότεινε σε κάποιους να κάνουν διακοπές απάντησε «στην Κρήτη, αλλά θα τους καλούσα να ανακαλύψουν μια διαφορετική Κρήτη. Να πάνε στα χωριά που αυτή την εποχή γίνεται το μάζεμα της ελιάς, να δουν τα καζάνια που παράγουμε το τσίπουρο και τη ρακή. Ένας άλλος προορισμός θα ήταν τα Ζαγοροχώρια, τα οποία συμπεριλήφθησαν στη λίστα της UNESCO. Υπάρχουν όμως πολλά μέρη που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε.»

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