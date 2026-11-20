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Ο ίδιος εξήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας την πλήρη υλοποίηση των οροσήμων του προγράμματος.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, χαρακτήρισε το φαινόμενο ως διεθνή πρόκληση, επισημαίνοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου, αναφέροντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνταξιούχων ως δείγματα της συνετής οικονομικής πολιτικής.

Κατά την ομιλία του, απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε το δίλημμα της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης μεταξύ της σταθερότητας και του κινδύνου νέων περιπετειών.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της έμπειρης εκπροσώπησης της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά όργανα, ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας τις μίνι περιοδείες στην Αττική όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμα του, επισκέφθηκε το απόγευμα την Ηλιούπολη και μίλησε σε πολίτες της περιοχής, στελνοντας μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας.

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Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε έμφαση στο “πράσινο φως” που έδωσε λίγο νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμίευση των τελευταίων αιτημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους πάνω από 11 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να μη χάσει ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα καθώς υλοποίησε τα 376 ορόσημα που απαιτούνταν για να λάβει συνολικά πάνω από 35 δισ. ευρώ.

“Αυτές οι μικρές και μεγάλες νίκες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους κατοίκους της Ηλιούπολης να θυμηθούν “τι σας είχαμε πει το 2023 και τι έχουμε υλοποιήσει”, υπογραμμίζοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά προεκλογικά συνθήματα που είναι “το είπαμε, το κάναμε”.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα και ότι και στα ευρωπαϊκά όργανα οι ομόλογοι του κάνουν λόγο για την μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η κατάσταση στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες είναι καλύτερη και υπενθύμισε μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, όπως η μείωση της φορολογίας, ενώ τόνισε τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής που έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. “Κυνηγάμε και τα μεγάλα ψάρια”, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις τελευταίες εξιχνιάσεις υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής και συμπλήρωσε ότι λόγω της συνετής πολιτικής της κυβέρνησης υπάρχει η δυνατότητα “στο μέτρο του εφικτού να στηρίζουμε την κοινωνία”.

Ένα από τα παραδείγματα αυτής της στήριξης και τα 400 ευρώ που πιστώθηκαν σήμερα σε 2,1 εκ συνταξιούχους. “400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας αλλά είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα”, σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώ έκανε αναφορά ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης το ότι “δημιουργήσαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας”.

Παραμένοντας στο πεδίο της οικονομίας και των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εξήγησε ότι “η ανάταξη της ΔΕΗ μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε την επιλογή για σταθερό τιμολόγιο”

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“Αν ακούγαμε αυτά που εισηγούνταν κάποιοι στην αντιπολίτευση, με χρεοκοπημένη ΔΕΗ πως θα στηρίζαμε την κοινωνία”, πρόσθεσε και εξήγησε ότι “όλα αυτά είναι βήμα προς τα μπρος, που αναγνωρίζεται και εκτός Ελλάδας”

Όπως είπε, “στο εξωτερικό είμαστε μια σοβαρή πειθαρχημένη χώρα που μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη” και έφερε ως παράδειγμα το μεταναστευτικό και τις παρεμβάσεις της χώρας για να περιορίσει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

“Θυμάστε τις πολιτικές των ανοικτών συνόρων με τη Λέσβο να βουλιάζει από πρόσφυγες και μετανάστες”, τόνισε.

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Μίλησε επίσης για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.

“Αύριο είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων που κρατάνε τη χώρα ασφαλή, οι ένοπλες δύναμεις δεν ήταν έτσι αλλά πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα”, είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας παράλληλα ότι “σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ”.

Τα διλήμματα των εκλογών

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ότι “ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο” και επανέλαβε την ανάγκη για διατήρηση της σταθερότητας της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

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“Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυάμαι” και έθεσε ουσιαστικά τα διλήμματα των εκλογών.

“Σε αυτό τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες”, είπε χαρακτηριστικά ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τξ στάση της και τον σχεδιασμό που έχει.

“Έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις με ένα συνεκτικό ιστό να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές”, διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε ότι σήμερα μόνο η ΝΔ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, έχει ρεαλιστικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Συνεχίζοντας την κριτική του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%. Όχι δεν είναι εκεί η κοινωνία” και συμπλήρωσε ότι “με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο”.

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“Κάναμε μεγάλα βήματα”, συνέχισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι “οι εποχές που φλερτάραμε με την καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές” και κάνοντας αναφορά στους πολιτικούς του αντιπάλους ουσιαστικά ¨φωτογράφισε” τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς όμως τον κατονομάσει. “Οι ίδιοι ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους”.

Μίλησε επίσης για την εκπροσώπηση της χώρας στα ευρωπαϊκά όργανα και στη διεθνή πολιτική σκηνή. “Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθώ στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, είμαι ο 3ος ή 4ος πιο έμπειρος ηγέτης στα ευρωπαϊκά συμβούλια, μπαίνουμε μέσα 27. Το πώς στέκεται κάποιος σε αυτό το περιβάλλον έχει τη δική του σημασία”, είπε μεταξύ άλλων ενώ αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σημείωσε ότι “θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει. Ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε”, συμπλήρωσε βάζοντας ουσιαστικά ένα επιπλέον δίλημμα για την εκλογική μάχη της άνοιξης.

“Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν κλείσει την ομιλία του.

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Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ηλιούπολη

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή, για το χειροκρότημά σας, για την αγάπη σας, για τις ευχές σας και κυρίως για την αγωνιστική σας διάθεση, διότι το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς και πάλι θα μας οδηγήσετε σε μια ακόμα μεγάλη νίκη.

Για εμένα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, και, κ. Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να κάνω μια «γέφυρα» με αυτά τα οποία είπατε, διότι πριν έρθω να σας μιλήσω είχα την ευκαιρία να κάνω δύο ξεχωριστές στάσεις σε δύο υποδομές της Ηλιούπολης, που η καθεμία έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία.

Επισκέφτηκα πρώτα το Ειδικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο, της Ηλιούπολης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Είχα λάβει πριν από κάποιο διάστημα μια επιστολή του μικρού Παναγιώτη που μου ζητούσε να κάνουμε μια παρέμβαση στο σχολείο και κυρίως να προσθέσουμε ένα ακόμα ασανσέρ, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο σε περίπτωση που χρειαζόταν ποτέ να εκκενώσουμε το σχολείο. Το είπαμε και το κάνουμε. Από τα μικρά στα μεγάλα, η κυβέρνηση αυτή είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που δίνει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.

Αμέσως μετά επισκέφτηκα ένα πραγματικό κόσμημα. Το γνωρίζετε καλά, αναφέρομαι στο Κέντρο Υγείας της Ηλιούπολης. Θέλω ένα ξεχωριστό χειροκρότημα για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλο το υποστηρικτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένας εξαιρετικός Διευθυντής, μου έλεγε ότι 30 χρόνια υπηρετεί το Κέντρο Υγείας. Αλλά αυτό το Κέντρο Υγείας έγινε ουσιαστικά καινούργιο, με δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γιατί το λέω αυτό ειδικά σήμερα; Διότι μόλις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε -προσέξτε τον αριθμό- και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά διαπραγματευτήκαμε το καλοκαίρι του 2020 ως έκτακτη βοήθεια, τότε, στην ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την πανδημία του Covid.

Νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία αυτές οι μικρές και μεγάλες νίκες που αφορούν τη δική σας καθημερινότητα αποτελούν και την καλύτερη απόδειξη του πώς η δική μας παράταξη αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής αλλά και την ίδια την πολιτική λογοδοσία στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.

Είχαμε αναλάβει μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις όταν μας εμπιστευτήκατε και πάλι το 2023, να αναλάβουμε τις τύχες της χώρας. Και τώρα, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι σωστό και δόκιμο να έρθει η ώρα του απολογισμού, της λογοδοσίας και της ευθείας, θα έλεγα, συνεννόησης, σε σχέσεις ειλικρίνειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Θυμηθείτε τι σας είχαμε πει το 2023 και τι τελικά υλοποιήσαμε, τώρα που κλείνει ο κύκλος της τετραετίας. Η πρώτη μας μέριμνα όλα αυτά τα χρόνια ήταν η στήριξη της οικονομίας και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δεν χρειάζεται να σας πω και να σας θυμίσω πόσους φόρους μειώσαμε, πόσες αυξήσεις δώσαμε.

Αυτό αποκτά μια ξεχωριστή σημασία σε μία εποχή που όλες οι οικονομίες, όχι μόνο η ελληνική, δοκιμάζονται από μία παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό.

Σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πηγαίνουμε και συνομιλούμε με τους ομολόγους μου, και αυτοί μου αναφέρουν το πρόβλημα της ακρίβειας ως τη μεγαλύτερη πρόκληση την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν.

Στην Ελλάδα, όμως, βρισκόμαστε σε μια σχετικά πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί; Διότι αυτή η νοικοκυρεμένη πολιτική την οποία εφαρμόσαμε, ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, ο οποίος έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, το γεγονός ότι -όπως είπα- δεν κυνηγούμε μόνο τα «μικρά ψάρια» αλλά και τα «μεγάλα ψάρια» και αποτελεί μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όλα αυτά μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε, στο μέτρο του εφικτού -το τονίζω αυτό, στο μέτρο του εφικτού-, να στηρίξουμε την κοινωνία. Να βγάλουμε πέρα έναν δύσκολο χειμώνα, απέναντι σε μια κρίση την οποία, θυμίζω, δεν την προκαλέσαμε εμείς. Καλούμαστε, δυστυχώς, να διαχειριστούμε τα απόνερα της.

Σήμερα πιστώνονται σε 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους 400 ευρώ, αφορολόγητα. Πέρυσι ήταν 250. Πιστώθηκαν ήδη και στο τέλος του μήνα θα πιστωθούν και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, θα πιστωθούν και στους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Πέρυσι, θα το θυμάστε, κάποιοι δεν πήραν. Ήταν 250 ευρώ πέρυσι. Κάποιοι δεν τα πήραν γιατί δεν είχαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Καταργήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια και τώρα όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 θα πάρουν αυτό το ποσό.

Μα, θα μου πείτε, 400 ευρώ θα αλλάξουν τη ζωή σας; Όχι. Αλλά είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σήμερα, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Επιμένω σε αυτό, φίλες και φίλοι. Καταβάλαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να βάλουμε την οικονομία μας σε τάξη. Και το γεγονός ότι η οικονομία μας έχει μπει σε τάξη, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να προσελκύουμε επενδύσεις, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας.

Ανοίγω μια παρένθεση: θεωρώ ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, όλα αυτά τα χρόνια, ότι καταφέραμε και δημιουργήσαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας, και για πρώτη φορά τα νέα παιδιά αντί να φεύγουν στο εξωτερικό επιστρέφουν στην πατρίδα μας.

Αυτή η πολιτική, λοιπόν, της συνετούς οικονομικής διαχείρισης, είναι αυτή που μας επιτρέπει ως χώρα να δανειζόμαστε πιο φτηνά και είναι αυτή η οποία τελικά μας επιτρέπει να δημιουργούμε εκείνα τα πλεονάσματα που στηρίζουν την κοινωνία σε δύσκολες συνθήκες.

Να αναφέρω ένα ακόμα παράδειγμα. Ξέρω ότι σήμερα μια μεγάλη πρόκληση είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα, παραλάβαμε μια ΔΕΗ η οποία ήταν πρακτικά χρεοκοπημένη.

Η ανάταξη της ΔΕΗ έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, διότι μια ισχυρή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι αυτή που μέσα σε μια οικονομική κρίση μπορεί να προσφέρει τώρα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες την πολιτική επιλογή να πάτε σε σταθερό τιμολόγιο. Και είχαμε σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά.

Εάν δεν είχαμε ανατάξει τη ΔΕΗ, αν ακούγαμε αυτά τα οποία εισηγούνται κάποιοι στην αντιπολίτευση και είχαμε μια δημόσια επιχείρηση χρεοκοπημένη, πώς θα ήταν δυνατόν να στηρίζουμε την κοινωνία έτσι όπως μπορεί σήμερα να το κάνει μια τέτοια επιχείρηση; Τα λέω όλα αυτά διότι είναι κρίκοι σε μία αλυσίδα μίας συνετής πολιτικής, η οποία πηγαίνει τη χώρα βήμα-βήμα προς τα εμπρός.

Και αυτό το βήμα-βήμα προς τα εμπρός είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά αναγνωρίζεται, φίλες και φίλοι, πια και εκτός Ελλάδος.

Πρέπει να σας πω ότι, όχι ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως Πρωθυπουργός της χώρας, παίρνω πάντα μια ξεχωριστή ικανοποίηση όταν η Ελλάδα βρίσκεται στο εξωτερικό και εκπροσωπείται και δεν αντιμετωπιζόμαστε πια ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Είμαστε μια σοβαρή, πειθαρχημένη χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη, είμαστε μια χώρα η οποία ανέκτησε την αξιοπιστία και τολμώ να πω, ναι, και την υπερηφάνειά της.

Να σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα μιας πολιτικής που έχει ξεχωριστή σημασία, με την οποία η δική μας χώρα κατάφερε ουσιαστικά και έπεισε την Ευρώπη να αλλάξει πολιτική. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό.

Έχει ξεχωριστή σημασία αυτό το οποίο θα σας πω, διότι θυμάστε κι εσείς πολύ καλά τις εποχές των ανοιχτών συνόρων, τού «περάστε κόσμε», «μπείτε όλοι», «ξέφραγο αμπέλι» η Ελλάδα. Τα θυμάστε όλα αυτά. Την κατάσταση, την εικόνα η οποία υπήρχε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τη Λέσβο -ή τη Μυτιλήνη ή όπως θέλετε πείτε την, εν πάση περιπτώσει-, να βουλιάζει κάτω από 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες.

Σήμερα στο ίδιο νησί υπάρχουν όλοι και όλοι 300 και αντί για πρόσφυγες και μετανάστες, έχουμε επισκέπτες από την Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και στηρίζουν την τοπική οικονομία. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Διότι το 2020, όταν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικά μια υβριδική εισβολή, η Ελλάδα πρώτη ύψωσε τη φωνή της και είπε «κύριοι, δεν θα περάσετε στην Ελλάδα. Δεν θα καθορίζει ο κάθε λαθροδιακινητής ποιος θα μπαίνει στην Ελλάδα». Αυτή η αλλαγή πολιτικής είναι αυτή η οποία μας επέτρεψε σήμερα όλη η Ευρώπη να αναγνωρίζει τη μεγάλη πολιτική σημασία των εξωτερικών συνόρων.

Τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, για έναν ιδιαίτερο λόγο: ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Μερικές φορές και εγώ αναπολώ άλλες εποχές, όταν δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε υγειονομικές κρίσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις, όλα τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε. Όμως, δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ούτε να αλλάξουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Όταν, λοιπόν, τα νερά γίνονται πολύ ταραγμένα, όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές και να έχει καλό καπετάνιο και καλό πλήρωμα έχει ξεχωριστή σημασία. Και αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή και πιο ασφαλής απ’ ό,τι ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια.

Αύριο είναι η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και νομίζω ότι αξίζει σήμερα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στις γυναίκες και στους άντρες που με το εθνόσημο, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο κρατάνε τα σύνορά μας ασφαλή.

Όμως, η κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, φίλες και φίλοι, δεν ήταν πάντα αυτή που είναι σήμερα. Πήραμε μια συνειδητή απόφαση ως κυβέρνηση και υπογράψαμε ουσιαστικά ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την καθεμία και τον καθένα, ότι επειδή ακριβώς είμαστε σε μια ταραγμένη περιοχή, πρέπει να δαπανούμε περισσότερους πόρους στην άμυνά μας απ’ ό,τι μπορεί να πρέπει να κάνει το Λουξεμβούργο ή κάποια άλλη χώρα, η οποία δεν είναι σε μια τόσο επικίνδυνη γειτονιά.

Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Το σχέδιο «Ατζέντα 2030» ουσιαστικά δρομολογεί τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στις φρεγάτες, στα αεροσκάφη, στα ελικόπτερα. Αναφέρομαι σε μία αλλαγή λογικής. Αναφέρομαι στα καινούργια drones τα οποία πια μπαίνουν, όπως βλέπετε, στα θέατρα των επιχειρήσεων με μεγάλη ταχύτητα.

Αναφέρομαι κυρίως, στη στήριξη του προσωπικού, του στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί -και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό- που δώσαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Αστυνομία μας, στην Πυροσβεστική, στις Ένοπλες Δυνάμεις, γιατί το αξίζουν. Το αξίζουν. Μπορεί να μην είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν, αλλά σίγουρα η μισθολογική κατάστασή τους είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από κάποια χρόνια.

Σε αυτόν, λοιπόν, τον ταραγμένο καιρό, αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να αναλογιστούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι αν σε αυτή τη συγκυρία θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας καλύτερης Ελλάδας ή αν θέλουμε να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες. Διότι αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα είναι ένα από τα βασικά διλήμματα των επόμενων εκλογών.

Έχουμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, η οποία έχει έναν συνεκτικό ιστό: «να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης». Αυτό, όμως, δεν συνιστά σχέδιο για τη χώρα. Ωραία, να φύγουμε εμείς, αλλά να έρθει ποιος ακριβώς στη θέση τη δική μας; Με ποιο σχέδιο; Με ποιο πρόγραμμα; Με ποια αξιοπιστία; Με ποιες πολιτικές;

Σε όλα αυτά κανείς, ουσιαστικά, δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Γι’ αυτό και επιμένω ότι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει αξιόπιστη πρόταση, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της χώρας, είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη μας δημοκρατική παράταξη, η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να τα βγάζει πέρα, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.

Και όταν μιλάμε για το μέλλον, αξίζει να αναλογιστούμε τι έχουμε μπροστά μας. Σκεφτείτε έναν κόσμο που αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα, γεωπολιτικές σταθερές οι οποίες δεν ισχύουν πια, μεταναστευτικές ροές τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε, κλιματική κρίση η οποία ήδη μας χτυπάει την πόρτα.

Μια Ευρώπη… Κύριε Τσιόδρα -βλέπω εδώ και τον αγαπητό Ευρωβουλευτή μας-, χαιρόμαστε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Έχει ξεχωριστή σημασία αυτό. Ξέρετε γιατί; Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ξαναβρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου.

Σκεφτόμουν ότι είμαι ήδη ο τρίτος ή ο τέταρτος πιο έμπειρος ηγέτης στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία διότι, ξέρετε, σε αυτά τα Συμβούλια, μην νομίζετε ότι μπαίνουμε μέσα με καμιά στρατιά συμβούλων. Μπαίνουμε μέσα 27 ηγέτες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί είμαστε. Ούτε βοήθεια μπορούμε να ζητήσουμε ούτε να πάρουμε τηλέφωνο κάποιον να μας πει τι να πούμε.

Άρα, καταλαβαίνετε ότι το πώς στέκεται κάποιος σε αυτό το περιβάλλον έχει τη δική του σημασία. Και μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί κάτι πολύ σημαντικό: ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και όχι μόνο ποιος θα είναι ο Προϋπολογισμός. Πόσα χρήματα θα διεκδικήσει η Ελλάδα και πώς θα μπορέσει να τα απορροφήσει.

Διότι ξέρετε ότι πριν από το Ταμείο Ανάκαμψης και πριν να έρθει αυτή η κυβέρνηση, δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Εμείς αλλάξαμε τα δεδομένα.

Θα υπάρχουν, λοιπόν, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους, πάντα επ’ ωφελεία των πολιτών, για να στηρίξουμε την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, να παλέψουμε με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Για όλα αυτά θα ψηφίσετε, όχι μόνο εσείς αλλά όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες στις επόμενες εκλογές και είμαι σίγουρος για την απάντηση την οποία θα δώσετε. Όχι μόνο εσείς, φίλοι της παράταξης, αλλά και πολλοί πολίτες οι οποίοι μπορεί να είναι σκεπτόμενοι, να μην εκφράζονται σήμερα, να έχουν τα παράπονά τους -και ενδεχομένως δικαιολογημένα- με την παράταξή μας.

Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα σας πει ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Αλλά λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μπορούμε να διορθωνόμαστε.

Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλοί πολίτες σιωπηλοί, εργαζόμενοι, δεν συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο. Ξέρετε, μερικές φορές αισθάνομαι ότι το 95% της πολιτικής βαβούρας, του θορύβου γύρω από την πολιτική, παράγεται από 5% κάποιων οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος του διαδικτύου και των social media και του Twitter είναι η πραγματικότητα.

Όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που ξυπνάνε νωρίς, που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, που θέλουν ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους, που θέλουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα κάνουν κουμάντο τα διάφορα γκρουπούσκουλα, τα οποία βλέπουν πια ότι έχουν απέναντί τους ένα οργανωμένο κράτος για να τελειώνουν οι καταλήψεις, και κυρίως τα νέα παιδιά -βλέπω και πολλά ανάμεσά μας και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα-, τα οποία δικαιολογημένα ανησυχούν, αλλά και ελπίζουν ταυτόχρονα.

Λένε, «σε τι κόσμο εμείς θα προσαρμοστούμε;», «Τι γίνεται με την αγορά εργασίας;», «Τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη;», «Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, αλλά να ελέγξουμε και τις αρνητικές εκφάνσεις;» Όλα αυτά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.

Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία την οποία χτίσαμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όταν υπογράψαμε για πρώτη φορά τη «Συμφωνία Αλήθειας» το 2019, θα ξανασυναντηθούμε.

Θα ξανασυναντηθούμε διότι η αξιοπιστία μας είναι το «διαβατήριο» για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το μέλλον και να μπορέσουν και πάλι οι πολίτες να μας εμπιστευτούν. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας.

Να σας αφήσω με αυτή την τελευταία σκέψη. Κάναμε μεγάλα βήματα. Οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Μπορεί τα νέα παιδιά να μην θυμούνται πολύ καλά τι έγινε πριν από 10, 11 χρόνια όταν έκλειναν τα ΑΤΜ και όταν κάποιοι πειραματίζονταν με διάφορα δημοψηφίσματα και με θεωρίες ότι θα μπορούσαν να σκίσουν μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο.

Τα λέω αυτά διότι μην νομίζετε ότι άλλαξαν, οι ίδιοι ακριβώς είναι. Απλά φόρτωσαν 10, 11 χρόνια στην πλάτη τους, αλλά οι θεωρίες τους και οι απόψεις τους δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά.

Κάναμε, λοιπόν, μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Η πρόοδος της χώρας δεν είναι γραμμική, είναι μια διαδρομή. Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα και θα πάμε πολύ καλύτερα.

Το 2030 είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους -το 1830, τον Φεβρουάριο.

Θα γιορτάσουμε, λοιπόν, αυτή τη σημαντική επέτειο με μια Ελλάδα η οποία θα είναι ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία θα είναι ευημερούσα, μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς, με χαμηλότερους φόρους, με καλύτερες υπηρεσίες, μια Ελλάδα ασφαλή, με Ένοπλες Δυνάμεις για τις οποίες θα είμαστε υπερήφανοι.

Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε, γι’ αυτή την Ελλάδα θα παλέψουμε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και καθώς μπαίνουμε και σε χριστουγεννιάτικη εποχή, καλές γιορτές.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη, στο οποίο έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Αυτό το έργο έχει ξεχωριστή σημασία διότι είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ειδικό σχολείο, καλύπτει ανάγκες πολλών παιδιών στην Αττική και χαίρομαι που πραγματικά μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο, ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου Αργύρη Μαργαρίτη στους αναβαθμισμένους χώρους, στο αμφιθέατρο, στις αίθουσες φυσικοθεραπείας και υπολογιστών, ενώ είχε την ευκαιρία να δει τον καινούργιο εξωτερικό ανελκυστήρα και τη νέα αίθουσα αποσυμπίεσης. Επιπλέον, το σχολείο έχει εξοπλιστεί με κιτ ρομποτικής και διαδραστικούς πίνακες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι οι εργασίες αναβάθμισης θα συνεχιστούν, με επίκεντρο το γυμναστήριο.

Η υλοποίηση έργων σε ειδικά σχολεία αποτελεί προτεραιότητα κατά τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μετά τη σχετική επιστολή που έλαβε από τον Παναγιώτη, μαθητή στη σχολική μονάδα της Ηλιούπολης, τον οποίο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη άνοιξη.

Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης: μία σύγχρονη μονάδα υγείας για τους πολίτες

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης, το οποίο ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ξεναγήθηκε απο τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Θανάση Λαϊνά στα ανακαινισμένα ιατρεία και εργαστήρια και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτές.

Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στο ΚΥ Ηλιούπολης περιλαμβάνουν σειρά οικοδομικών βελτιώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ειδικών αντιβακτηριακών και αντιμικροβιακών βαφών και στην τοποθέτηση υποαλλεργικών, αντιστατικών και βακτηριοστατικών δαπέδων. Από πλευράς υποδομών, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκε πλήρως το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα πυρανίχνευσης, ενώ παράλληλα έγινε πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας.

Στο πλαίσιο των έργων έγινε επίσης λειτουργική αναδιοργάνωση του Κέντρου Υγείας, διασφαλίζοντας, ανάμεσα σε άλλα, την αποτελεσματικότερη υποδοχή επειγόντων περιστατικών, την καλύτερη χωροταξία, την αναβάθμιση των εργαστηρίων και τη λειτουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.