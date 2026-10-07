Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τουρκικός Τύπος παρακολουθεί με προβληματισμό την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Αναλυτές και τουρκικά μέσα επισημαίνουν ότι η απόκτηση προηγμένων οπλικών συστημάτων, όπως τα μαχητικά F-35 και πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, προσδίδει στην Ελλάδα πολυεπίπεδες αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες.

Παράλληλα, καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις στον τουρκικό Τύπο σχετικά με το αν η Ουάσινγκτον διατηρεί ίσες αποστάσεις ή αν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει αυτόνομη δυναμική.

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Με εμφανή αμηχανία και σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης, ο τουρκικός Τύπος καταγράφει την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την ώρα που η Ουάσινγκτον στρέφει το βλέμμα της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι κρίσιμες επαφές του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη βρίσκονται στο επίκεντρο των τουρκικών δημοσιευμάτων, με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας να εστιάζουν στην ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος και να κάνουν λόγο για προσπάθεια της Αθήνας να διαμορφώσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο.

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«Η Αθήνα αγοράζει F-35, Rafale, Belharra και Ασπίδα του Αχιλλέα» αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με το βλέμμα στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι «η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, τα τουρκικά μέσα αναφέρουν: «Υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης: η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή έναντι της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στρέφονται στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα από τα βασικά θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι τα εξοπλιστικά. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, γίνεται λόγος για ένα πακέτο εξοπλιστικών συμφωνιών ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Cumhuriyet

Η προσκείμενη στην αντιπολίτευση Cumhuriyet περιορίζεται στην προβολή των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα κατά της παρουσίας Ρούμπιο, επικαλούμενη το πρακτορείο Anadolu, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά ή ανάλυση για το γεγονός ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν επισκέφθηκε την Άγκυρα.

Aydinlik

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «ενίσχυση του άξονα ΗΠΑ – Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία», συνδέοντας τη συζήτηση για τον Κάθετο Διάδρομο με μια οργανωμένη προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού ρόλου της Άγκυρας στην περιοχή.

Yunanda

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της εξειδικευμένης ιστοσελίδας -ελληνικού ενδιαφέροντος- Yunanda, η οποία επισημαίνει ρητά πως η παρουσία του Ρούμπιο αποκλειστικά στην Αθήνα αποδεικνύει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει πλέον αυτόνομη δυναμική και δεν ερμηνεύονται απλώς ως παράμετρος εξισορρόπησης των ελληνοτουρκικών σχημάτων.

Turkiye

Σημειώνει ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει την επίσκεψη ως διπλωματικό πλεονέκτημα, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει το γεγονός προβάλλοντας τις διεθνείς συμφωνίες και την επιρροή της Τουρκίας διεθνώς.

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TRHaber

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το TRHaber, το οποίο αναφέρεται στην κάλυψη του ελληνικού Τύπου για την επίσκεψη Ρούμπιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων.

HalkTV

Τέλος, το HalkTV θέτει τον προβληματισμό για το πώς η Ουάσινγκτον θα καταφέρει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έπειτα από αυτή την επίσκεψη, κάνοντας ειδική μνεία στις προσωπικές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνά της και ετοιμάζεται για πόλεμο;»

«Mε τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα στα νησιά και τα F-35 θα μπορεί να πλήξει στόχους σε βάθος»

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«Η Ελλάδα αποκτά σημαντική αεροπορική ισχύ»

Σεζγκίν Ερκάν, καθηγητής Πανεπιστημίου Νισάντασι: «Όπως επισημάνθηκε, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια δημιουργίας μιας πολυεπίπεδης αμυντικής αλλά και επιθετικής ισχύος.

Τα συστήματα SPYDER καλύπτουν τις μικρότερες αποστάσεις, τα BARAK το μεσαίο και μεγαλύτερο βεληνεκές, ενώ το David’s Sling προορίζεται για απειλές μεγαλύτερης εμβέλειας, ακόμη και βαλλιστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, τα μαχητικά Rafale και οι φρεγάτες Belharra ενισχύουν αντίστοιχα την αεροπορική και τη ναυτική ισχύ. Οι πύραυλοι που αποκτώνται μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν δυνατότητες άμυνας αλλά και πλήγματος σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.

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Με άλλα λόγια, η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη δομή που θα ξεκινά από την ηπειρωτική χώρα και, μέσω πυραυλικών συστημάτων, εκτοξευτών και πυρομαχικών, θα εκτείνεται έως τα νησιά. Πρόκειται για μια διάταξη που αποσκοπεί τόσο στην άμυνα όσο και στην απόκτηση επιθετικών δυνατοτήτων.

Και αυτό έχει σημασία, διότι ένα μέρος των πυρομαχικών που αποκτώνται είναι στην πραγματικότητα επιθετικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη δομή θα έχουν τα F-35. Λόγω των χαρακτηριστικών χαμηλής ανίχνευσης τους, μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος και την πρώτη γραμμή απέναντι στα υφιστάμενα συστήματα αεράμυνας.

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Μετά τα πρώτα 20 F-35 υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ακόμη 20 αεροσκαφών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να μπορεί να φτάσει τα 40. Εφόσον ενεργοποιηθεί και αυτή η επιλογή, η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ιδιαίτερα σημαντική αεροπορική ισχύ.

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Τι μας δείχνει λοιπόν το είδος όλων αυτών των συστημάτων; Μας λέτε πως είναι μια σοβαρή ενίσχυση της άμυνας. Είναι προετοιμασία πολέμου;

Προετοιμασία πολέμου..οτι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή αμυντική προετοιμασία. Ωστόσο, οι δυνατότητες που δημιουργούνται δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην άμυνα. Μπορούν να αξιοποιηθούν και για επιθετικές επιχειρήσεις, καθώς μέρος των συστημάτων και των πυρομαχικών που αποκτώνται έχει δυνατότητα πραγματοποίησης πληγμάτων.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, skai.gr)

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