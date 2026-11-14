Επικίνδυνες δηλώσεις Κιλιτσντάρογλου: «Η μεγαλύτερη πιθανότητα για πόλεμο είναι με την Ελλάδα... λόγω των νησιών» - Πηγή: Wikimedia Commons

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Ο Τούρκος πολιτικός ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες και άσκησε κριτική στη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη, διερωτώμενος για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη επιθετική ρητορική που προβάλλει την πιθανότητα ελληνοτουρκικού επεισοδίου, προκαλώντας προβληματισμό για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε απέναντι στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, συνδέοντας την πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών με τους εξοπλισμούς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε ότι, αν στην ηγεσία της χώρας βρισκόταν ο Μπουλέντ Ετσεβίτ, το ενδεχόμενο πολέμου με την Ελλάδα θα ήταν υπαρκτό, με το επιχείρημα ότι η Αθήνα «δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες».

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Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη, επικρίνοντας ουσιαστικά τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Οι αναφορές στην Αλεξανδρούπολη και η ρητορική περί πολέμου

Η τοποθέτηση του Κιλιτσντάρογλου για την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη παραβλέπει, σύμφωνα με την κριτική που διατυπώνεται, ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ είναι μέλη του ΝΑΤΟ, μιας συμμαχίας με βασικό σκοπό τη συλλογική άμυνα και την αποτροπή συγκρούσεων.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πολιτικού εντάσσονται σε μια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική, καθώς παρουσιάζει ως πιθανότερο ένα πολεμικό επεισόδιο με την Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Μάλιστα, στη σχετική αναφορά του δεν εξαιρεί ούτε το Ισραήλ, με το οποίο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει επανειλημμένα ανταλλάξει σκληρές δηλώσεις.

Η επίκληση ενός ενδεχόμενου πολέμου, ακόμη και ως υποθετικού σεναρίου, ανεβάζει τους τόνους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και προκαλεί ερωτήματα για τη σκοπιμότητα τέτοιων τοποθετήσεων από την πλευρά της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Το παραλήρημα Κιλιτζντάρογλου

Η συζήτηση περιστράφηκε αρχικά στις εκλογές και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Κιλιτζντάρογλου να εκτιμά ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, καθώς τα ποσοστά του είναι χαμηλά.

«Ακόμη κι αν προκηρύξει εκλογές έναν μήνα νωρίτερα ή αν οι εκλογές διεξαχθούν στην κανονική τους ημερομηνία, φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Με τις σημερινές συνθήκες, έτσι έχουν τα πράγματα.

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Αύριο όμως μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Τι ξέρω εγώ; Μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, μπορεί να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή για τον εξοπλισμό των νησιών. Υπό κανονικές συνθήκες δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά αν ήταν ο Ετζεβίτ, θα υπήρχε μια τέτοια πιθανότητα. Θα υπήρχε. Διότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες. Μέχρι την τάδε ημερομηνία να τα εκκενώσεις, διαφορετικά θα έρθω εγώ να τα εκκενώσω. Τόσο απλά. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό. Δεν μπορεί. Θα εξοπλίζει το Αιγαίο, θα πηγαίνουν εκεί οι μονάδες».

Και συνεχίζει:

«Πρέπει να εξετάσουμε ακόμη πιο προσεκτικά αυτά τα ζητήματα. Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη; Αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε, να τα εξετάζουμε. Έχει σχέση με τα Στενά; Έχει σχέση με κάτι άλλο; Μήπως αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές; Μήπως υπάρχει προσπάθεια αποδυνάμωσης της Τουρκίας; Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά.

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Όμως, κοιτάξτε, εμείς ως αντιπολίτευση τα εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα. Ως Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Διότι εμείς θεωρούμε ότι το CHP είναι ένα κόμμα που ίδρυσε το κράτος. Ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται στην εξουσία, το αντιμετωπίζουμε ως ένα κόμμα που καθορίζει την πορεία του κράτους. Λέμε αυτό που θεωρούμε σωστό».