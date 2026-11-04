Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, αμφισβητώντας τον σχεδιασμό του χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας TRHaber αναφέρεται σε ενδεχόμενη παρέμβαση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού κατά του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo.

Το σκάφος έχει αναλάβει την πραγματοποίηση ερευνών στον βυθό για λογαριασμό της εταιρείας Nexans, διαδρομή που εκτείνεται από τα ανοιχτά του Ηρακλείου έως την Κύπρο.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή πρέπει να συντονίζεται με την Άγκυρα, επικαλούμενη τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δηλώνει αποφασισμένο να προστατεύσει τα δικαιώματα και την υφαλοκρηπίδα του, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο πεδίο.

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Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία απηχούν τις θέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν, προχωρούν σε ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές για το γαλλικό πλοίο που πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, η τουρκική ιστοσελίδα TRHaber κάνει λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο βύθισης του Abeille Marengo, εάν αυτό δεν αποχωρήσει από την περιοχή παρά τις προειδοποιήσεις του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

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«Η κλιμακούμενη ένταση, που απορρέει από την επιμονή της Αθήνας να μη λάβει άδεια από την Τουρκία για τον αγωγό GSI (Global Sea Infrastructure Line), κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια σειρά από γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης του Abeille Marengo», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Τι αναφέρει η TRHaber για το γαλλικό πλοίο και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, το έργο αφορά την εγκατάσταση υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και στη συνέχεια με το Ισραήλ. Το δημοσίευμα κατηγορεί την Αθήνα ότι συνεχίζει να προχωρά στον σχεδιασμό του έργου χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας.

Παράλληλα, επικαλείται δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με το ενδεχόμενο τουρκικής παρέμβασης σε ερευνητικό πλοίο που θα επιχειρήσει κατά μήκος της διαδρομής του καλωδίου.

Η TRHaber υποστηρίζει επίσης ότι η Ελλάδα επιδιώκει να αποτρέψει νέα τουρκική παρέμβαση μέσω της συμμετοχής γαλλικών εταιρειών στο έργο. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται στη γαλλική εταιρεία Meridiam και στον ρόλο της στο εταιρικό σχήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το Abeille Marengo αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες από την Κρήτη έως την Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Abeille Marengo, μήκους 73,2 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας Nexans, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εγκατάσταση καλωδίων.

Όπως γράφει η TRHaber, το πλοίο προετοιμάζεται για να κινηθεί σε θαλάσσια περιοχή την οποία χαρακτηρίζει αμφισβητούμενη. Η αποστολή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνει την έρευνα του βυθού κατά μήκος διαδρομής από τα ανοιχτά του Ηρακλείου έως την Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία λεπτομερούς χάρτη και την καταγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών του πυθμένα.

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Το τουρκικό δημοσίευμα προειδοποιεί ότι, εάν το πλοίο δεν αποχωρήσει παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις, η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Δωδεκανήσων θα μπορούσε να μετατραπεί σε πεδίο νέας έντασης.

Η θέση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις έρευνες

Στο ίδιο δημοσίευμα παρατίθενται και οι θέσεις του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε ανακοίνωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, στην οποία, σύμφωνα με την TRHaber, το τουρκικό υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει πρωτοβουλίες στην περιοχή χωρίς προηγούμενη άδειά της.

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Στην ανακοίνωση που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρεται:

«Η δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που συνάψαμε με τη Λιβύη και τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, το οποίο κοινοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, καθορίζει το νομικό μας πλαίσιο σε αυτό το θέμα».

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ακόμη ότι δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών, αλλά και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα της, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Άγκυρα.

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Καταλήγοντας, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

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