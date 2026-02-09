Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, τη Δευτέρα (9/2) έθεσε επιτακτικά από την Άγκυρα το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, ενόψει της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τουρκία όπου θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν (11/2).

Σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Τουρκίας (TRT), όταν ο Τσελίκ ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και για το πόσο θα συζητηθεί το Κυπριακό ζήτημα κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο Τσελίκ απάντησε ως εξής: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί. Φυσικά, πάντα λέγαμε ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά, όπως οι ειδήσεις για τον εξοπλισμό (σ.σ των ελληνικών) νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν ή, όπως στην περίπτωση του Δένδια, οι εξτρεμιστικές δηλώσεις ενός μέλους του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου που στοχεύουν την Τουρκία… Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες.

Advertisement

Advertisement

Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολύ καιρό η Ελλάδα προσπαθεί να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρασυρθεί από αυτό το ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει τώρα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβάλει σε τίποτα στην ασφάλεια της Ευρώπης ή στο μέλλον της Ευρώπης».

Αναφορικά με την Κύπρο, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά της Λευκωσίας: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της να προσκαλέσει κάθε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει το παραμικρό πρόβλημα και να εμπλακεί σε έναν υπερβολικό αγώνα εξοπλισμών. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είναι επωφελές, ούτε θα έχει νόημα. Η σωστή προσέγγιση είναι η επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αγώνα εξοπλισμών. Η απειλή κατά της Τουρκίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν είναι καν αστείο. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να απέχει από αυτό».

«Ας γίνει το Αιγαίο Πέλαγος μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης»

«Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή περίσταση και μια καλή πλατφόρμα για την ανάπτυξη διπλωματικών ικανοτήτων και την επίλυση προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Τσελίκ.

Ο

Τσελίκ, υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό εδώ και πολύ καιρό και θεωρεί ότι αυτή είναι μια κατάσταση που θα συμβάλει θετικά.

Επισημαίνοντας ότι η τουρκική διπλωματία έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει την ικανότητα επίλυσης όλων των ζητημάτων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ο Τσελίκ συνέχισε τις παρατηρήσεις του ως εξής:

«Αυτό που έχουμε πάντα πει είναι, πρώτον, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις. Δεύτερον, ότι το Αιγαίο Πέλαγος πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης. Πρέπει να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα βλάψουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα επιλυθούν στο πλαίσιο της διπλωματίας. Το κυπριακό ζήτημα είναι ήδη ένα από τα κύρια ζητήματα. Αυτό έχουμε πάντα υποστηρίξει. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την τουρκοκυπριακή υπόθεση σε κάθε ατζέντα. Η προστασία των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι εθνική μας υπόθεση».