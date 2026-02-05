Για την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, «κλείδωσε» το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Την έιδηση γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο μπρίφινγκ της Πέμπτης (5/2).

«Το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών», ανακοίνωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, κάτι που σημαίνει ότι την επόμενη Τετάρτη, 11 του μήνα, θα έχουν τη δυνατότητα να τα πουν από κοντά οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για Διεθνές Δίκαιο και από την άλλη να μιλάει για το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας»

Ερωτηθείς για την αντίδραση της Άγκυρας στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, δηλώσεις που σύμφωνα με την τουρκική πλευρά είναι «μονομερείς ενέργειες και δηλώσεις αντίθετες στο διεθνές δίκαιο», ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Πιστεύουμε στο διάλογο. Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση θεμάτων κυριαρχίας ή «κόκκινων γραμμών». Κρατάω από αυτή την ανακοίνωση τη φράση που αναφέρεται στο Διεθνές Δίκαιο και στον σεβασμό του», εξηγώντας ότι «δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για Διεθνές Δίκαιο και από την άλλη να μιλάει για το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των «γκρίζων ζωνών» ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια αιτίαση».