Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες του Μεγάρου Μαξίμου για το ταξίδι της ελληνικής αποστολής στην Άγκυρα, με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της γειτονικής χώρας Ταγίπ Ερντογάν, μεθαύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Μέρος του σχεδιασμού του ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του πριν από λίγες ημέρες στο Foreign Policy, εξηγώντας ότι «η μία βασική διαφορά που αναγνωρίζουμε αφορά στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για διαφορά που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες» και τονίζοντας ότι «θα μεταβώ στην Άγκυρα, θα διατυπώσω ξεκάθαρες θέσεις ως προς τη βασική μας διαφορά, αλλά και με στόχο να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.»

Advertisement

Advertisement

Παρά την προκλητική ρητορική που συνεχίζει να χρησιμοποιεί η Άγκυρα και κινήσεις όπως οι αορίστου χρόνου NAVTEX που ανακοίνωσε πρόσφατα η τουρκική πλευρά αλλά και η αντίδραση στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, η Αθήνα θεωρεί ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος κλιμάκωσης και ότι αν δεν μπορεί να επιλυθεί η μόνη διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία, είναι εφικτό να διατηρηθεί μια λειτουργική και παραγωγική σχέση σε επιμέρους τομείς.

«Δεν διακρίνω σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης. Και αν ανατρέξει κανείς στο πού βρισκόμασταν πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η κατάσταση τότε ήταν σαφώς πιο σύνθετη από ό,τι είναι σήμερα. Θεωρώ ότι και οι δύο είμαστε έμπειροι ηγέτες, αναφέρομαι στον εαυτό μου και στον Πρόεδρο Ερντογάν. Αναγνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε βαθμούς πολυπλοκότητας», είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση του Foreign Policy ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκτίμηση της Αθήνας είναι επίσης ότι και οι δύο πλευρές δεν επιθυμούν την εμπλοκή τρίτων στον μεταξύ τους διάλογο -έναν ρόλο “επιδιαιτητή” που πιθανώς θα ήθελαν οι ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αντιπροσωπεία αναμένεται να εστιάσει στη «θετική ατζέντα» και στην προσπάθεια να παραμείνει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας ενώ και οι όποιες συμφωνίες ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το πιθανότερο είναι να αφορούν θέματα «χαμηλής» πολιτικής.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τα πρόσωπα που θα μετάσχουν στην ελληνική αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Άγκυρα.

Δεδομένη είναι η συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος αναμένεται να παραστεί και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπως εξάλλου θα παραστεί και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ταξιδέψουν με τον Πρωθυπουργό η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης καθώς και Υπουργοί που το χαρτοφυλάκιο τους σχετίζεται με τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι της συνεδρίασης του ΑΣΣ. Το πλήρες πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.