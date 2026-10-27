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Στο Ηράκλειο βρισκόταν το πρωί της Τρίτης το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που προορίζεται να πραγματοποιήσει έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, με φόντο το τεταμένο κλίμα όσον αφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ανοικτές πηγές έδειχναν το υπό γαλλική σημαία πλοίο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ενώ δεν φαινόταν να έχει εκδοθεί ακόμα σχετική Navtex από τον σταθμό του Ηρακλείου.

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Υπενθυμίζεται πως την αντίθεσή τους στο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξέφρασαν τη Δευτέρα σε κοινή δήλωσή τους στον ΟΗΕ η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η ΕΕ.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε, προβαίνοντας στην κοινή δήλωση, πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Επίσης, υπογράμμισε πως η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει τη νομική πραγματικότητα.

«Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη» σημείωσε σχετικά.

Από πλευράς του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα πως οι αντιδράσεις από την ΕΕ και αλλού όσον αφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχουν νόμιμη βάση.

«Δεν επιδιώκουμε να σκοράρουμε πόντους σε βάρος κανενός στην ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι αυτοί που επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή πρέπει να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει τονίσει επανειλημμένα ότι αρμόδια για αδειοδοτήσεις στην περιοχή είναι μόνο η ίδια και δεν πρόκειται να ζητήσει κανενός είδους άδεια- μόνο γνωστοποίηση (όχι αίτημα για άδεια). Η Τουρκία υποστηρίζει πως πρόκειται για περιοχή στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και πρέπει να ζητηθεί η δική της άδεια, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, να λέει πως η Άγκυρα δεν έχει αντίρρηση, μα θέλει γραπτή ειδοποίηση, όχι προφορική.

Στο μεταξύ νέα Navtex για έρευνες θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Κατεχομένων σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος εξέδωσε η Άγκυρα. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, οι έρευνες θα διεξάγονταν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Μεσόγειο από τις 26 Οκτωβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Τουρκίας και των Κατεχομένων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κρατικής τουρκικής τηλεόρασης TRT, οι μελέτες θα πραγματοποιούνταν από τα πλοία R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı.