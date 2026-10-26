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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη συνάντηση ως προσβλητική και κατηγόρησε τον υπουργό για παραβίαση καθηκόντων, απειλώντας τον με ποινικές συνέπειες για τις ενέργειές του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως τυραννική και επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα.

Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς, με τον υπουργό να αποκαλεί την κυρία Κωνσταντοπούλου φασίστα, ανταπαντώντας στις δικές της κατηγορίες περί ακροδεξιάς ιδεολογίας και άρνησης του Ολοκαυτώματος.

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Στον κηρυγμένο πόλεμο, εδώ και χρόνια, μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου προστέθηκε ακόμη ένα – σφοδρότατης έντασης – επεισόδιο, γεμάτο από προσωπικούς χαρακτηρισμούς, εντός του κοινοβουλευτικού τερέν. Αφορμή, αυτή την φορά, η πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη και η παρουσία εκεί του υπουργού Υγείας.

«Έχουμε την επέτειο του “ΟΧΙ” στους φασίστες και τους ναζιστές και είναι προσβολή για τους Έλληνες να συναντιούνται κρυφά με βουλευτές και υπουργούς, ομάδες και παράγοντες του διεθνούς σιωνισμού» σημείωσε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανοίγοντας» την επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, σχολιάζοντας, παράλληλα, την πρόσφατη εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη και τα επιφωνήματα του με τα συνθήματα της ΔΑΠ.

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«Θα μου κάνετε έλεγχο τι είδους συνθήματα θα λέω; Οι ΔΑΠίτες με “α” και “ου” έμπαιναν με θάρρος μέσα στα αμφιθέατρα και έδιωξαν Αριστερούς σαν εσάς. Είμαι περήφανος που με αυτά τα συνθήματα διαλύσαμε την Αριστερά» σχολίασε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης. Συνεχίζοντας ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στο θέμα της επίκαιρης ερώτησης, υποστήριξε πως «δεν είχα λόγο να ενημερώσω τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο της Βουλής ούτε να ζητήσω άδεια για να πάω κάπου. Εσείς ήσασταν τύραννος ως πρόεδρος Βουλής και θέλατε να σας ζητάνε άδειες» τονίζοντας πως το Ισραήλ στηρίζει την χώρα μας «σε όλα τα εθνικά της δίκαια». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως είναι πασίγνωστη η στήριξη του στις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δευτερολογία της, επιτέθηκε με οξύτητα στον υπουργό Υγείας, αποκαλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «φασίστα», «ακροδεξιό», «αρνητή του Ολοκαυτώματος». Μιλώντας μάλιστα για «ωμή παραβίαση των καθηκόντων» του Υγείας είπε πως «αντιμετωπίζει ποινικά» τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ σχολίασε πως «το Σύνταγμα σας απαγορεύει να πράττετε προς το συμφέρον ξένου κράτους».

Άδωνις σε Ζωή: «Εσύ είσαι φασίστας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανταπαντώντας, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Με απειλήσατε ότι θα με κλείσετε φυλακή μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής και πιστεύετε ότι τι θα κάνω, θα βάλω τα κλάματα; Που χόρευαν οι υπάλληλοι όταν φύγατε, η πιο μισητή και πιο τυραννική πρόεδρος, από τη Βουλή; Με απειλήσατε; Ποια νομίζετε πως είστε κυρία μου; Εθνική εισαγγελέας;» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τα εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Ισραήλ ταυτίζονται απολύτως» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και κλιμάκωσε την επίθεση του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Εσείς που αντιστρατεύεστε τη σχέση μας με αυτό το κράτος δεν είστε προδότης; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης της Ελλάδος; Αφού το πάτε στις απειλές φυλάκισης λες και θα σας φοβηθώ. Δεν σας αξίζει ο τίτλος του προδότη, ήρθατε να απειλήσετε έναν συνάδελφο σας από αυτό το βήμα που κατοχυρώνει το δικαίωμα του λόγου. Ποια νομίζετε ότι είστε κυρία μου επιτέλους; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο; Εσύ είσαι φασίστας»κατέληξε με ένταση και οργή ο Άδωνις Γεωργιάδης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου.