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Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα επιβεβαιώνει, κατά τον πρώην υπουργό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέντευξή του στη HuffPost επιμένει ιδιαίτερα στη σημασία που έχει η προσωπική διαδρομή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στα ελληνικά και ελληνοτουρκικά ζητήματα, στα F-35, στη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ και στην ενεργειακή διάσταση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

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Παράλληλα, απορρίπτει τόσο τη λογική της «υποταγής» στις ΗΠΑ όσο και τον παραδοσιακό αντιαμερικανισμό, ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία και τη στρατηγική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στην αντιπολίτευση.

«Η σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ δεν είναι απλώς συναλλακτική»

«Επιβεβαιώνεται η πολύ καλή και πολύ στενή στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η σχέση αυτή δεν στηρίζεται μόνο σε μια σύμπτωση συμφερόντων.

«Δεν είναι απλώς συναλλακτική, αλλά βαθιά στρατηγική, με την έννοια ότι υπάρχει και μια κοινότητα αξιών», σημειώνει, παραπέμποντας και στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Στέκεται ακόμη στη «γλώσσα του σώματος» και στους θερμούς εναγκαλισμούς του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τόσο κατά την άφιξή του όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

«Ο Ρούμπιο γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά»

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Για τον πρώην υπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός Εξωτερικών».

Υπενθυμίζει τη στάση που είχε κρατήσει ως γερουσιαστής απέναντι στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών S-400, αλλά και τη συμβολή του στις πιέσεις που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35.

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξή του στο σχήμα συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στο γεγονός ότι ο Ρούμπιο επισκέπτεται την Αθήνα χωρίς να ακολουθεί αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Όπως υποστηρίζει, υπήρξαν «σφοδρότατες αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσινγκτον», ακριβώς επειδή σπάει μια παλαιότερη παράδοση παράλληλων επισκέψεων σε Ελλάδα και Τουρκία.

«Και μόνο που έγινε η επίσκεψη και έρχεται μόνο εδώ, χωρίς να πάει απέναντι στην Άγκυρα, έχει τη σημασία του και στέλνει το σωστό μήνυμα», λέει.

Ελληνοτουρκικά: «Είμαστε χώρα του διαλόγου, της ειρήνης και της σταθερότητας»

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Στο ερώτημα εάν η στενή σχέση Ουάσιγκτον–Αθήνας μπορεί να προκαλεί ενόχληση στην Τουρκία, επισημαίνει ότι όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, προσπαθούν να διατηρούν ισορροπίες, καθώς και η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, θεωρεί θετική την επιμονή της Αθήνας στον διάλογο με την Άγκυρα. «Είμαστε χώρα του διαλόγου, της ειρήνης και της σταθερότητας. Καλό είναι αυτό να το υπενθυμίζουμε και εμείς οι ίδιοι προς όλες τις πλευρές», σημειώνει.

F-35: «Να τα πάρουμε εμείς και να μην τα πάρει η Τουρκία»

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Ιδιαίτερα σαφής είναι η τοποθέτησή του για τα F-35 και την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο.

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«Μας αρκεί να πάρουμε τα F-35 και να μην τα πάρει η Τουρκία, διότι αυτό μας δίνει ένα ποιοτικό προβάδισμα στον αέρα», υπογραμμίζει.

Κατά την εκτίμησή του, ένα τέτοιο πλεονέκτημα λειτουργεί ως ουσιαστική απάντηση στις «ηγεμονικές φιλοδοξίες» της Τουρκίας.

Τονίζει, μάλιστα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα σε οποιαδήποτε χώρα απλώς επειδή μπορεί να πληρώσει. «Τα F-35 τα ζητούν πάρα πολλοί και δεν τα δίνουν. Τα δίνουν στους πολύ στενούς τους συμμάχους», αναφέρει, αντιπαραβάλλοντας την ελληνική περίπτωση με την Τουρκία, η οποία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα.

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«Ούτε υποτακτικότητα ούτε αντιαμερικανισμός»

Ο πρώην υπουργός απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη ότι η στενή σχέση με τις ΗΠΑ συνιστά πολιτική «υποταγής» μιας μικρής χώρας προς μια υπερδύναμη.

Χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση «κουβέντα άνευ νοήματος» και δείγμα πολιτικής ανωριμότητας. Παράλληλα ασκεί κριτική σε τμήμα της Αριστεράς, το οποίο, όπως λέει, «επιστρέφει μονίμως στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις» και σε έναν «ωμό, αφελή, απλοϊκό και απλουστευτικό αντιαμερικανισμό».

«Ούτε δουλικότητα και υποτακτικότητα ούτε αντιαμερικανισμός», είναι η θέση του. Όπως εξηγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχος της Ελλάδας, έχουν καθοριστικό ρόλο στην περιοχή και το ελληνικό εθνικό συμφέρον επιβάλλει στενές στρατηγικές σχέσεις «στη βάση της ισοτιμίας».

Η ελληνοαμερικανική Διασπορά και το Κογκρέσο

Στη συζήτηση βάζει και έναν παράγοντα που, όπως τονίζει, δεν πρέπει να υποτιμάται: την ελληνική Διασπορά και την παρουσία Ελληνοαμερικανών στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Η Αθήνα, κατά την άποψή του, πρέπει να επενδύει όχι μόνο στις σχέσεις με την εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση αλλά με το σύνολο του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ.

Αναφέρεται ειδικά στις εκλογικές μάχες Ελληνοαμερικανών πολιτικών, επισημαίνοντας τη σημασία της ισχυρής ελληνικής παρουσίας στο Κογκρέσο και γενικότερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Υπενθυμίζει επίσης τις ιστορικές ρίζες των σχέσεων των δύο χωρών, από την Ελληνική Επανάσταση και την αμερικανική ανεξαρτησία μέχρι τους κοινούς αγώνες του 20ού αιώνα.

Ενέργεια: «Ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει Αλεξανδρούπολη και Θράκη»

Η επίσκεψη Ρούμπιο, ωστόσο, δεν αφορά μόνο γεωπολιτική και άμυνα. Η ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Ο πρώην υπουργός συμφωνεί ότι η Ουάσιγκτον θέλει να προωθήσει αμερικανική ενέργεια στην Ευρώπη, επισημαίνει όμως ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τα ελληνικά συμφέροντα.

«Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι για μας. Είναι για τα υπόλοιπα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέσω ημών», σημειώνει. Και αυτό, όπως εξηγεί, αναβαθμίζει αποφασιστικά τη γεωστρατηγική θέση του Έβρου, της Αλεξανδρούπολης και συνολικά της Θράκης.

«Στις διεθνείς σχέσεις δεν αρκούν μόνο τα καλά λόγια. Το να βρίσκουμε τα κοινά συμφέροντα και με βάση αυτά να λειτουργούμε προς αμοιβαίο όφελος είναι σημαντικό», τονίζει.

Τουρκία: «Η μισή αντιπολίτευση θα προσχωρήσει, η άλλη μισή θα φυλακιστεί»

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης η συζήτηση στρέφεται στις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία και ειδικότερα στη Σμύρνη, μια περιοχή που παραδοσιακά αποτελεί προπύργιο του κεμαλικού και κοσμικού χώρου.

Η εξέλιξη που τέθηκε υπόψη του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τον οδηγεί σε μια ιδιαίτερα σκληρή εκτίμηση για την κατάσταση της τουρκικής αντιπολίτευσης.

«Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση πια στην Τουρκία. Η μισή θα προσχωρήσει, η άλλη μισή θα φυλακιστεί. Αυτή είναι η στρατηγική απόφαση του Ερντογάν», υποστηρίζει.

Κατά την άποψή του, η Ελλάδα οφείλει να επισημαίνει αυτή την κατάσταση με σαφήνεια τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε απέναντί μας μια τελείως άλλη Τουρκία»

Η δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία, καταλήγει, δεν αποτελεί απλώς εσωτερικό ζήτημα της γειτονικής χώρας αλλά παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την ελληνική εξωτερική πολιτική.

«Έχουμε μια τελείως άλλη Τουρκία αυτή τη στιγμή», λέει.

Και κλείνει με μια ιδιαίτερα αιχμηρή φράση: «Ένα καθεστώς το οποίο είναι τόσο εχθρικό στους δικούς του πολίτες δεν μπορεί να είναι φιλικό στους γειτονικούς λαούς και στους γείτονές του. Μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη γείτονα».