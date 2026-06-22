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Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Δημήτρης Καιρίδης στον Χάρη Δούκα τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν την έντονη και σκληρή απάντηση από τον δήμαρχο Αθήνας. Ο κ. Δούκας κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ για «εκφασισμό της πολιτικής ζωής» και του επισήμανε ότι ο δήμος Αθήνας αλλάζει σελίδα.

Η ανάρτηση από τον Χάρη Δούκα:

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«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».

Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;

Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν».