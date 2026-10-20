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Κρατώντας το κασκόλ της Ελλάς Μελβούρνης έκανε την εμφάνιση του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με την επιστροφή του στην Ελλάδα από την Αυστραλία κράτησε την υπόσχεση του προς τους ομογενείς και ενημέρωσε το Σώμα, κρατώντας το λάβαρο της ομογενειακής ομάδας, για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα. «Υποσχέθηκα στους ομογενείς ότι θα φέρω το κασκόλ στη Βουλή», τόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υπογράμμισε πως «όλες οι επιτυχίες αντανακλούν στο έθνος. Η διασπορά μας είναι η δύναμή μας», περιγράφοντας το κλίμα και τις εικόνες χαράς που επικράτησαν μεταξύ των ομογενών για την επικράτηση της Ελλάς Μελβούρνης στην αναμέτρηση.

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«Ήθελα να μεταφέρω εδώ αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας καθώς βαδίζουμε πια προς τις εκλογές και για πρώτη φορά η δική μας κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα στους απόδημους Έλληνες να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους και να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας μας ώστε να αποφασίζουν το μέλλον με τον κοσμοπολιτισμό τους και τους ανοιχτούς ορίζοντες» σχολίασε, παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.