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Ο δράστης επιχείρησε να παρουσιάσει τον θάνατο της Φράνσις Κρόφορντ ως ατύχημα με χλοοκοπτικό μηχάνημα, αλλά τα ιατροδικαστικά στοιχεία υπέδειξαν στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, το κίνητρο του εγκλήματος ήταν οικονομικό, καθώς ο κατηγορούμενος επιδίωκε να διατηρήσει περιουσία ύψους 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων ενόψει ενδεχόμενου διαζυγίου.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε το ιστορικό των πολυάριθμων εξωσυζυγικών σχέσεων του Κρόφορντ και η συστηματική βία που ασκούσε στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη δολοφονία πράξη ιδιαίτερης αγριότητας, ενώ ο δράστης θα εκτίσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης.

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Γράφει ο Γιώργος Ελευθερίου

Μια υπόθεση γυναικοκτονίας που συγκλονίζει την Αυστραλία, με πρωταγωνιστή έναν πρώην αξιωματικό και πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλεπάλληλες εξωσυζυγικές σχέσεις, μια περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων και τρία παιδιά που έχασαν τη μητέρα τους από τα χέρια του ίδιου τους του πατέρα.

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Ο 49χρονος Ρόμπερτ Τζον Κρόφορντ καταδικάστηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 σε ισόβια κάθειρξη από το Ανώτατο Δικαστήριο του Κουίνσλαντ, για τη δολοφονία της επίσης 49χρονης συζύγου του, Φράνσις Κρόφορντ.

Θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης προτού αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η υπόθεση, την οποία παρακολούθησαν εκτενώς το ABC News Australia, το αυστραλιανό ειδησεογραφικό πρακτορείο AAP, η Brisbane Times και το news.com.au, αποκάλυψε μια σκοτεινή πλευρά της οικογενειακής ζωής ενός ανθρώπου με υψηλή θέση στην αυστραλιανή Πολεμική Αεροπορία.

Περισσότερες από δέκα ερωμένες σε διαφορετικές χώρες

Σύμφωνα με το news.com.au, ο ίδιος ο Κρόφορντ παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του με περισσότερες από δέκα γυναίκες, στη διάρκεια περίπου δύο δεκαετιών.

Ορισμένες ήταν περιστασιακές γνωριμίες, ενώ άλλες εξελίχθηκαν σε πολυετείς σχέσεις.

Οι εξωσυζυγικές του περιπέτειες εκτείνονταν από την Αυστραλία μέχρι την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Παπούα Νέα Γουινέα και τις Νήσους Σολομώντα.

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Το 2023 σχεδίαζε ακόμη και ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία με μία από τις ερωμένες του.

Όταν η σύζυγός του ανακάλυψε την έκταση της απιστίας του, τον απομάκρυνε από την οικογενειακή κατοικία.

Η περιουσία των 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων

Κατά την εισαγγελική αρχή, το βασικό κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό.

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Ο Κρόφορντ δεν ήθελε να χάσει σημαντικό μέρος της περιουσίας του σε περίπτωση διαζυγίου.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία για περιουσιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με το συνολικό οικονομικό διακύβευμα να υπολογίζεται από την κατηγορούσα αρχή στα 5,4 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Η οικογενειακή κατοικία αποτιμήθηκε έως και στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα συνταξιοδοτικά του κεφάλαια υπολογίζονταν στο 1,7 εκατομμύριο.

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Ο πρώην αξιωματικός σχεδίαζε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Κρις Κουκ, δεν ήθελε ένα διαζύγιο να ανατρέψει τα οικονομικά του σχέδια.

Η δολοφονία που παρουσιάστηκε ως δυστύχημα

Η Φράνσις Κρόφορντ βρέθηκε νεκρή στις 30 Ιουλίου 2024, στην οικογενειακή κατοικία στην περιοχή Άπερ Λόκιερ, δυτικά του Μπρίσμπεϊν.

Η σορός της εντοπίστηκε δίπλα σε ένα αναποδογυρισμένο αυτοκινούμενο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

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Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα στον κήπο του σπιτιού τους.

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Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, ωστόσο, προκάλεσαν σοβαρές αμφιβολίες για την εκδοχή του.

Ο ιατροδικαστής Άντζεϊ Κεντζιόρα κατέθεσε ότι τα τραύματα της γυναίκας ήταν συμβατά με στραγγαλισμό και ότι δυσκολευόταν να τα συσχετίσει με το δυστύχημα που περιέγραφε ο σύζυγός της.

Περισσότεροι από 40 μάρτυρες εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ οι ένορκοι χρειάστηκαν πάνω από τρεις ημέρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους.

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Η προσπάθεια να σωθεί ο γάμος

Παρά τις επανειλημμένες απιστίες, η Φράνσις είχε επιχειρήσει να δώσει ακόμη μία ευκαιρία στον γάμο της.

Το ζευγάρι είχε προσφύγει σε συμβούλους γάμου, ενώ η γυναίκα είχε θέσει συγκεκριμένους όρους προκειμένου να συνεχιστεί η συμβίωσή τους.

Μεταξύ αυτών ήταν ακόμη και η υποβολή του συζύγου της σε τακτικά τεστ ανίχνευσης ψεύδους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η Φράνσις είχε εκμυστηρευθεί σε συγγενείς και φίλους της ότι δεν αισθανόταν ασφαλής μέσα στον γάμο της.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι απιστίες και τα ψέματα του Κρόφορντ δεν αποτελούσαν αποδείξεις δολοφονίας και επέμεινε στην εκδοχή του δυστυχήματος.

Οι ένορκοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς του.

Η κόρη του απέναντί του στο δικαστήριο

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η παρουσία των τριών παιδιών του ζευγαριού κατά τη διαδικασία επιβολής της ποινής.

Η κόρη του, Τζέσι Σκάι Κρόφορντ, περιέγραψε μια οικογενειακή ζωή σημαδεμένη από φόβο, εκφοβισμό, βία και ταπεινώσεις.

«Φοβόμουν να υπάρχω ακόμη και μέσα στο ίδιο μου το σπίτι», του είπε.

Ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν τον φοβάται, ενώ τον κατηγόρησε ότι, εκτός από τη μητέρα της, της στέρησε και όλες τις μελλοντικές αναμνήσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει μαζί της.

Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στη δικαστική αίθουσα.

Η γυναίκα πίσω από την τραγωδία

Η Φράνσις Κρόφορντ εργαζόταν ως ψυχολόγος στην περιοχή του Τουγούμπα. Ήταν μητέρα τριών παιδιών, με έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Οι συγγενείς της τη θυμούνται ως μια γυναίκα με ευαισθησία, καλοσύνη, βαθιά πίστη και αφοσίωση στην οικογένειά της.

Ο δικαστής Λίνκολν Κρόουλι χαρακτήρισε τη δολοφονία πράξη ιδιαίτερης αγριότητας και σκληρότητας.

Η μητέρα της Φράνσις, Τζοάνα Πιλόν, επισήμανε μετά την απόφαση ότι η κόρη της ήταν πολύ περισσότερα από ένα θύμα δολοφονίας, ένα όνομα σε μια δικαστική αίθουσα ή ένα θέμα στα μέσα ενημέρωσης.

Η δικαστική απόφαση δεν μπορεί να τη φέρει πίσω. Μπορεί, όμως, να αναδείξει τη σημασία που έχει να μην αγνοούνται οι μαρτυρίες των γυναικών οι οποίες ζουν υπό καθεστώς φόβου μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Πηγές: ABC News Australia, Australian Associated Press (AAP), The Guardian, Brisbane Times, news.com.au, 1News.