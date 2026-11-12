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Ένας έφηβος που αγνοούνταν για έξι μέρες στην Αυστραλία σε πυκνή δασική περιοχή βρέθηκε ζωντανός.

Ο Γουίλιαμ, του οποίου το επώνυμο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εξαφανίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή ενώ έκανε κατασκήνωση με έναν φίλο σε δασική περιοχή περίπου 180 χλμ ανατολικά της Μελβούρνης, στη Βικτόρια, αναφέρει το BBC.

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Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα είχαν προκαλέσει ανησυχία για την ευημερία του 17χρονου. Αστυνομικά σκυλιά, δύτες και ελικόπτερα συμμετείχαν στις έρευνες.

Βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής και ξανασμίξε με την ανακουφισμένη οικογένειά του, η οποία είπε ότι ήταν χωρίς τραυματισμούς αλλά «τιμωρημένος για μια ολόκληρη ζωή».

Οι διασώστες τον ανέσυραν με γερανό σε ασφαλές σημείο και του έδωσαν ένα ντόνατ και ένα μπουκάλι νερό, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για έλεγχο.

Η μητέρα του αγοριού, Ελίζαμπεθ Μπάρκλεϊ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο έφηβος είχε «μόνο λίγες γρατζουνιές» και φαινόταν υγιής και σε καλή κατάσταση.

«Είναι καλά, όλα φαίνονται καλά, είναι σε τέλεια υγεία,» πρόσθεσε.

«Απλώς έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να σωθεί και είμαι απλώς ενθουσιασμένη που είναι ζωντανός.» Αστειευόμενη, πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βγει από το σπίτι.»

Οι αστυνομικοί ένιωσαν συγκίνηση που βρήκαν τον έφηβο ζωντανό. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα,» είπε ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής της Αστυνομίας Βικτόρια Τζέισον Μπένμποου. «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μας πει την ιστορία του, και ανυπομονούμε να την ακούσουμε,» πρόσθεσε.