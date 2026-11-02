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Το πολυπληθές κοινό υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο με θερμό χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την ελληνική Ομογένεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος συνομίλησε με τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία του και συγχαίροντάς τον για την εικοσαετή καλλιτεχνική του πορεία.

Μακάριος τόνισε ότι οι επισκέψεις Ελλήνων καλλιτεχνών ενισχύουν τους δεσμούς της Ομογένειας με την Ελλάδα και προάγουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

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Στο πλαίσιο της sold out περιοδείας του στην Αυστραλία, ο Νίκος Οικονομόπουλος συναντήθηκε με με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, ο οποίος παρακολούθησε τη συναυλία του στο εμβληματικό Sydney Lyric Τheater. Στον ίδιο χώρο έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν μεγάλα ονόματα από την παγκόσμια μουσική σκηνή, όπως ο Έλτον Τζον, ο Στίβι Γουόντερ, οι Bon Jovi και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram:

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Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος παρέστη, το βράδυ του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, στη συναυλία που έδωσε στο Σύδνεϋ ο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης κ. Νίκος Οικονομόπουλος, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας του για τη συμπλήρωση είκοσι ετών επιτυχημένης καλλιτεχνικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι.

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για το πολυπληθές κοινό της συναυλίας, το οποίο, μόλις αντιλήφθηκε την άφιξή του, τον υποδέχθηκε με ένα ιδιαίτερα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, εκδηλώνοντας με αυθόρμητο τρόπο την αγάπη και τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Ποιμενάρχου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πέμπτη Ήπειρο.

Η συναυλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Sydney Lyric, αποτέλεσε μια ξεχωριστή βραδιά για την ελληνική Ομογένεια του Σύδνεϋ, η οποία έδωσε δυναμικό «παρών» και αγκάλιασε με ενθουσιασμό τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει εγκαρδίως με τον κ. Οικονομόπουλο, προς τον οποίο εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αυστραλία και του ευχήθηκε υγεία, δύναμη και απρόσκοπτη συνέχιση της επιτυχημένης καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος αναφέρθηκε, επίσης, με ιδιαίτερη θέρμη, στη σημασία που έχει η παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αυστραλία, επισημαίνοντας ότι οι επισκέψεις τους ενισχύουν τους δεσμούς της Ομογένειας με την Ελλάδα και προσφέρουν, ιδιαιτέρως στις νεότερες γενιές των Ομογενών, ευκαιρίες βιωματικής επαφής με τη σύγχρονη ελληνική μουσική και την πολιτιστική δημιουργία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ενώ ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον καλλιτέχνη για τη συμπλήρωση είκοσι ετών δημιουργικής παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις επόμενες εμφανίσεις του στην Αυστραλία.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Ο Θεός είναι ο μόνος που δεν με πρόδωσε ποτέ στη ζωή μου»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας από τους λίγους καλλιτέχνες της γενιάς του που μιλάει ανοιχτά, συχνά και με απόλυτη βεβαιότητα για την πίστη του στον Θεό, την Ορθοδοξία και τη σχέση του με την Εκκλησία. «Πηγαίνω στην εκκλησία, εξομολογούμαι, προσεύχομαι καθημερινά. Η προσευχή είναι η επικοινωνία μου με τον Θεό» έχει πει σε συνέντευξή του ο 42χρονος καλλιτέχνης. «Όταν περνάω δύσκολες στιγμές, εκεί καταφεύγω. Ο Θεός είναι ο μόνος που δεν με πρόδωσε ποτέ στη ζωή μου».

«Πιστεύω πολύ στον Θεό, δεν το έκρυψα ποτέ και ούτε πρόκειται να το κρύψω. Η πίστη για μένα δεν είναι μόδα. Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι νιώθω και αυτό εκφράζω. Αν κάποιος ενοχλείται επειδή λέω ότι πιστεύω στον Χριστό, είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου» συμπληρώνει ο Νίκος Οικονομόπουλος.