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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για παρουσία φασιστών και αρνητών του Πολυτεχνείου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη στην Ολομέλεια.
- Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τοξική τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, επικρίνοντας τον τρόπο συγκρότησης της κοινοβουλευτικής της ομάδας.
- Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για την πτώση της Δημοκρατίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να αναφωνεί μια φράση που προκάλεσε ένταση και απαίτηση για ανάκληση.
- Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει, με την ίδια να διευκρινίζει πως αναφερόταν στη φράση «τι ζω».
Μια φράση εκτός μικροφώνου – που ακούστηκε και δεν ακούστηκε καθαρά – της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Δημήτρη Καιρίδη «άναψε τα αίματα» εντός της Ολομέλειας. Μπροστά στην 53η επέτειο του Πολυτεχνείου και με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ύπαρξη «φασιστών» εντός της κυβέρνησης οι οποίοι «φορούν μανικετόκουμπα ξένων κρατών», ενώ μίλησε και για «κυβέρνηση αρνητών του Πολυτεχνείου».
Ως «τοξική» και «διχαστική» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Καιρίδης την Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ, παράλληλα, σχολίασε πως εκείνη αποκαλεί «φασίστες» εκλεγμένους με χιλιάδες ψήφους ενώ η ίδια – όπως είπε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ – ηγείται μιας κοινοβουλευτικής ομάδας «διορισμένων».
Ο Δημήτρης Καιρίδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η σημερινή ημέρα αποτελεί και άσκηση αυτογνωσίας έτσι ώστε, όπως είπε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να αναλυθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία».
Σε εκείνο το σημείο και με αφορμή την συγκεκριμένη φράση του Δημήτρη Καιρίδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Φωνάζοντας προς την πλευρά του Δημήτρη Καιρίδη από το έδρανο της ακούστηκε – εκτός μικροφώνου – να «εκτοξεύεται», μεταξύ άλλων, ένα σχόλιο που αντήχησε στην Ολομέλεια ως «τι ζώο» και ως «τι ζω».
Εκείνη την στιγμή ο Δημήτρης Καιρίδης χτύπησε με ένταση το χέρι του στο έδρανο ζητώντας της να εξηγήσει τι είπε, ενώ ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης άμεσα της ζήτησε να ανακαλέσει. «Είπα, τι ζω!», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Καιρίδη να σχολιάζει με νόημα, χωρίς να θέλει να δώσει συνέχεια όπως φάνηκε, πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «το παίρνει πίσω».
Ο διάλογος μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι ενδεικτικός:
Καιρίδης: Να πούμε γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πως αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία το 1974.
Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε ήταν πραξικόπημα κύριε.
Καιρίδης: Προφανώς!
Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε.
Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών…
Κωνσταντοπούλου: (ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ)
Καιρίδης: Τι είπατε;
Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…
Πλακιωτάκης: Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε!
Καιρίδης: Για ξαναπείτε το!
Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…
Καιρίδης: Ξαναπείτε το!
Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η χούντα.
Καιρίδης: Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε!
Κωνσταντοπούλου: Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;
Καιρίδης: Α, το παίρνετε πίσω…
Κωνσταντοπούλου: Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. Τι ζω!
Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν….