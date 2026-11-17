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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τοξική τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, επικρίνοντας τον τρόπο συγκρότησης της κοινοβουλευτικής της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για την πτώση της Δημοκρατίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να αναφωνεί μια φράση που προκάλεσε ένταση και απαίτηση για ανάκληση.

Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει, με την ίδια να διευκρινίζει πως αναφερόταν στη φράση «τι ζω».

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Μια φράση εκτός μικροφώνου – που ακούστηκε και δεν ακούστηκε καθαρά – της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Δημήτρη Καιρίδη «άναψε τα αίματα» εντός της Ολομέλειας. Μπροστά στην 53η επέτειο του Πολυτεχνείου και με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ύπαρξη «φασιστών» εντός της κυβέρνησης οι οποίοι «φορούν μανικετόκουμπα ξένων κρατών», ενώ μίλησε και για «κυβέρνηση αρνητών του Πολυτεχνείου».

Ως «τοξική» και «διχαστική» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Καιρίδης την Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ, παράλληλα, σχολίασε πως εκείνη αποκαλεί «φασίστες» εκλεγμένους με χιλιάδες ψήφους ενώ η ίδια – όπως είπε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ – ηγείται μιας κοινοβουλευτικής ομάδας «διορισμένων».

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Ο Δημήτρης Καιρίδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η σημερινή ημέρα αποτελεί και άσκηση αυτογνωσίας έτσι ώστε, όπως είπε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να αναλυθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία».

Σε εκείνο το σημείο και με αφορμή την συγκεκριμένη φράση του Δημήτρη Καιρίδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Φωνάζοντας προς την πλευρά του Δημήτρη Καιρίδη από το έδρανο της ακούστηκε – εκτός μικροφώνου – να «εκτοξεύεται», μεταξύ άλλων, ένα σχόλιο που αντήχησε στην Ολομέλεια ως «τι ζώο» και ως «τι ζω».

Εκείνη την στιγμή ο Δημήτρης Καιρίδης χτύπησε με ένταση το χέρι του στο έδρανο ζητώντας της να εξηγήσει τι είπε, ενώ ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης άμεσα της ζήτησε να ανακαλέσει. «Είπα, τι ζω!», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Καιρίδη να σχολιάζει με νόημα, χωρίς να θέλει να δώσει συνέχεια όπως φάνηκε, πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «το παίρνει πίσω».

Ο διάλογος μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι ενδεικτικός:

Καιρίδης: Να πούμε γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πως αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία το 1974.

Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε ήταν πραξικόπημα κύριε.

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Καιρίδης: Προφανώς!

Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε.

Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών…

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Κωνσταντοπούλου: (ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ)

Καιρίδης: Τι είπατε;

Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

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Πλακιωτάκης: Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε!

Καιρίδης: Για ξαναπείτε το!

Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

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Καιρίδης: Ξαναπείτε το!

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Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η χούντα.

Καιρίδης: Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε!

Κωνσταντοπούλου: Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;

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Καιρίδης: Α, το παίρνετε πίσω…

Κωνσταντοπούλου: Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. Τι ζω!

Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν….