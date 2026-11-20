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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απάντησε παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία κοινοβουλευτικής δραστηριότητας από την πλατφόρμα MEPScore για να αντικρούσει τις επικρίσεις του βουλευτή.

Το κόμμα της Φωνής Λογικής επέκρινε τη θητεία του Δημήτρη Καιρίδη στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χαρακτηρίζοντάς τον αποτυχημένο υπουργό.

Η πολιτική αντιπαράθεση επεκτάθηκε σε ιδεολογικά ζητήματα, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αιχμές για τη στάση τους απέναντι σε κρίσιμα πολιτικά και ιστορικά θέματα.

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου, με αφορμή δηλώσεις του πρώτου για την παρουσία της στην Ευρωβουλή.

Ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε την Αφροδίτη Λατινοπούλου «τη χειρότερη ευρωβουλευτή», προκαλώντας την αντίδραση της Φωνής Λογικής, η οποία απάντησε με εκτενή ανακοίνωση. Σε αυτήν παραθέτει στοιχεία για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της προέδρου της, ενώ εξαπολύει προσωπικές και πολιτικές αιχμές κατά του βουλευτή της ΝΔ.

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Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση Καιρίδη – Λατινοπούλου

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από τηλεοπτική συνέντευξη του Δημήτρη Καιρίδη, κατά την οποία αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και στη δραστηριότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Είναι η χειρότερη ευρωβουλευτής, στη χειρότερη ευρωομάδα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη και ότι η δραστηριότητά της αφορά κυρίως την εσωτερική πολιτική.

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε την κριτική του, θέτοντας ερωτήματα για το έργο της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

«Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωβουλή; Με τον παχυλό μισθό, για να μιλήσω λαϊκίστικα, όπως μιλάει εκείνη έτσι; Να καθίσει να δει τη δουλειά της λοιπόν. Να καθίσει να διαβάσει κανένα βιβλίο να ξεστραβωθεί και μετά να έρθει να μας μιλήσει για αυτά τα μεγάλα και σημαντικά», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στο Πολυτεχνείο.

Η απάντηση της Φωνής Λογικής και οι αιχμές κατά Καιρίδη

Η Φωνή Λογικής απάντησε με ανακοίνωση, στην οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου παραθέτει στοιχεία για την κοινοβουλευτική της δραστηριότητα και παράλληλα ασκεί κριτική στον Δημήτρη Καιρίδη.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη θητεία του ως υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη Φωνή Λογικής να τον χαρακτηρίζει «τον πλέον αποτυχημένο υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου», σημειώνοντας ότι παρέμεινε στη θέση για λιγότερο από έναν χρόνο και αντικαταστάθηκε στον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024.

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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρεται επίσης σε παλαιότερες δηλώσεις του βουλευτή για την Οθωμανική περίοδο, καθώς και στη στάση του απέναντι στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στην κομματική πειθαρχία των υπουργών της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με προσωπική αιχμή για την πολιτική του παρουσία και τον ανταγωνισμό των υποψηφιοτήτων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, καλώντας τον να μην επιδίδεται σε προσβλητικές δηλώσεις.

Τα στοιχεία που επικαλείται η Λατινοπούλου για τη δραστηριότητά της στην Ευρωβουλή

Στο εκτενές κείμενό της, η Φωνή Λογικής επικαλείται στοιχεία της πλατφόρμας MEPScore, προκειμένου να απαντήσει στην κριτική για το κοινοβουλευτικό έργο της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει:

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει καταθέσει 137 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση μεταξύ 747 ευρωβουλευτών και την 4η θέση μεταξύ των 21 Ελλήνων ευρωβουλευτών.

Οι επτά ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει συνολικά 276 ερωτήσεις, ενώ κανένας από αυτούς δεν φτάνει τις 137 που αποδίδονται στη Λατινοπούλου.

Η συμμετοχή της στις ονομαστικές ψηφοφορίες ανέρχεται στο 80,4%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πέντε εκ των επτά ευρωβουλευτών της ΝΔ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έχει αναδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήματα όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, η χρηματοδότηση της Τουρκίας και της Λιβύης από ευρωπαϊκούς πόρους, οι επιθέσεις κατά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και η τραγωδία των Τεμπών.

Παράλληλα, η Φωνή Λογικής υποστηρίζει ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει προωθήσει θέσεις για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, τη δημιουργία κλειστών δομών σε ακατοίκητα νησιά και την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμένουν στην Ελλάδα.

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Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική, με συμμετοχή και της Ελλάδας.

Νέες ιδεολογικές αιχμές για το Πολυτεχνείο και την πολιτική αντιπαράθεση

Η ανακοίνωση της Φωνής Λογικής δεν περιορίζεται στην παράθεση στοιχείων για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δραστηριότητα της προέδρου της, αλλά επεκτείνεται και σε ιδεολογικά ζητήματα.

Μεταξύ άλλων, ασκείται κριτική στον Δημήτρη Καιρίδη για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ενώ γίνεται αναφορά και σε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την «καπηλεία του Νοέμβρη».

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Η Φωνή Λογικής κάνει επίσης λόγο για ευθύνες τμήματος της «γενιάς του Πολυτεχνείου» που άσκησε εξουσία, συνδέοντας την κριτική της με το πελατειακό κράτος και τη χρεοκοπία της χώρας.

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Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την επισήμανση ότι «η λάσπη, οι προσβολές και η αλαζονεία δεν υποκαθιστούν ούτε το έργο ούτε τα επιχειρήματα», σε μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από τις δηλώσεις Καιρίδη για την παρουσία της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή και συνεχίστηκε με εκατέρωθεν πολιτικές αιχμές.

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