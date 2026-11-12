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Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη (12/11), η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης για το αδίκημα της δυσφήμισης, έπειτα από ανάρτηση που είχε κάνει στο Twitter τον Ιούνιο του 2020 η προέδρος της «Φωνής Λογικής».

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Στις 13 Ιουνίου 2020, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δημοσίευσε ανάρτηση στην οποία υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, μπήκε στην πολιτική χωρίς καθόλου ή με ελάχιστη περιουσία, αλλά στη συνέχεια απέκτησε σημαντική περιουσία.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης υποστηρίζει ότι η ανάρτηση υπονοούσε ψευδώς πως απέκτησε την περιουσία του με αθέμιτο τρόπο και τον συνέδεε με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ανάρτηση αναπαράχθηκε ευρέως σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το αίτημα, η φερόμενη πράξη ενδέχεται να συνιστά το αδίκημα της δυσφήμισης, κατά την έννοια του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε το αίτημα από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στις 17 Μαρτίου 2026 και η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας με το σκεπτικό ότι οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν πριν από την εκλογή της.

Με την απόφαση της Ολομέλειας αίρεται η ασυλία και οι ελληνικές δικαστικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Η άρση της ασυλίας δεν αποτελεί απόφαση επί της ουσίας των καταγγελιών ούτε συνιστά διαπίστωση ενοχής. Αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα των αρμόδιων δικαστικών αρχών να συνεχίσουν τη σχετική διαδικασία.