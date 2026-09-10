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Αιχμηρά σχόλια για την εμφάνιση των μαθητριών έκανε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μαζί με τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης σχολικής στολής στην Ελλάδα και κάλεσε τις μαθήτριες να αφήνουν για μετά το σχολείο το έντονο μακιγιάζ και τις υπερβολές στην εμφάνισή τους.

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«Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε στην εμφάνιση των μαθητριών στο σχολείο, εκφράζοντας την άποψή της για το μακιγιάζ και τις στιλιστικές επιλογές τους.

«Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια», ανέφερε και πρόσθεσε: «Καλό και το νύχι του τυραννόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες».

Η ίδια κάλεσε τις μαθήτριες να χαρούν την εφηβεία και τα νιάτα τους, τονίζοντας πως «δεν γυρίζουν» τα χρόνια αυτά.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας σεβασμό προς τους δασκάλους και τους καθηγητές. «Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.