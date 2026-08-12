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Η ίδια υποστήριξε ότι η ένταση διήρκησε σαράντα πέντε λεπτά και προκάλεσε τον τρόμο στη μητέρα της που τη συνόδευε στο ταξίδι.

Κατά την περιγραφή του περιστατικού, η κ.

Λατινοπούλου ανέφερε ότι ένας άνδρας επιχείρησε να τη χτυπήσει και την απείλησε λεκτικά.

Η πρόεδρος του κόμματος επέκρινε τη στάση των πολιτικών κομμάτων, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημόσιας καταδίκης του περιστατικού από τους πολιτικούς φορείς.

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Στο περιστατικό που, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε σε βάρος της από ομάδα Ρομά στο λιμάνι της Τήνου αναφέρθηκε εκ νέου το πρωί της Τετάρτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έκανε λόγο για «χυδαία επίθεση» που, όπως υποστηρίζει, διήρκησε 45 λεπτά, ενώ ανέφερε πως η μητέρα της, η οποία βρισκόταν μαζί της, «τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε».

Μιλώντας στο MEGA, η κ. Λατινοπούλου περιέγραψε ότι είχε ταξιδέψει στην Τήνο μαζί με τη μητέρα της για προσκύνημα και πως, όταν έφτασαν στο λιμάνι, δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 15-20 ατόμων. Όπως είπε, η ένταση ξεκίνησε με αφορμή δηλώσεις της και υποστήριξε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση και απειλές για περίπου 45 λεπτά, χωρίς να σταματήσουν ούτε για ένα λεπτό.

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Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που, κατά την άποψή της, μέλη της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας προχωρούν σε ανάλογες επιθέσεις, ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρχαν και παιδιά μπροστά.

Περιγράφοντας αναλυτικά όσα συνέβησαν στο λιμάνι της Τήνου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε ότι καθόταν με τη μητέρα της και συζητούσαν, όταν κάποια στιγμή την πλησίασε ένας άνδρας και της ζήτησε να μιλήσουν ήρεμα. Εκείνη, όπως ανέφερε, του απάντησε πως «αν δεν κάνετε εγκλήματα δεν αφορούν εσάς όσα είπα», διευκρινίζοντας ότι δεν είπε πως όλοι είναι ίδιοι. Σύμφωνα με την ίδια, στη συνέχεια ξεκίνησε η επίθεση, καθώς, όπως υποστήριξε, «δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα της, σημειώνοντας ότι δεν έχει βρεθεί στο παρελθόν σε αντίστοιχη κατάσταση και ότι, καθώς δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, φοβήθηκε και τρομοκρατήθηκε. Όπως είπε, όταν βλέπει κανείς 25-30 άτομα να τον πλησιάζουν, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα απειλητική, ενώ υποστήριξε ότι ένας από τους άνδρες επιχείρησε να τη χτυπήσει. Παράλληλα, ανέφερε πως της έπιανε το χέρι και της έλεγε «κόψε».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» τόνισε ακόμη ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές, όχι μόνο όταν αφορούν την ίδια, αλλά οποιονδήποτε πολίτη που θέλει να επιβιβαστεί σε πλοίο. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα για το πού βρίσκονται, όπως είπε, οι καταδίκες από τις ομάδες της Αριστεράς και όσους δηλώνουν ευαισθησία για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα, κάνοντας λόγο για «άκρα του τάφου σιωπή».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος» και πως πάνω από όλα θεωρεί τον εαυτό της πολίτη. Όπως ανέφερε, η επίθεση που, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε μαζί με τη μητέρα της ήταν ένα περιστατικό που θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί συλλογικά, ιδιαίτερα από εκείνους που, όπως είπε, θέτουν τις γυναίκες πάνω από όλα.