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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας και υιοθέτησης αυστηρότερης στάσης στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Επιπλέον, η κυρία Λατινοπούλου τάχθηκε υπέρ της διακοπής της επιδοματικής πολιτικής προς τους Ρομά και της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης των ανηλίκων που διαμένουν σε παράνομους καταυλισμούς.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή της στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης.

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» παρουσίασε το «φιλόδοξο» σχέδιο του κόμματός της για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας, προτείνοντας περιπολίες αστυνομικών με τη συνοδεία…. λυκόσκυλων και μαλινουά.

H κυρία Λατινοπούλου υπερασπίστηκε τη σκληρή στάση του Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν και η αιτία της εκλογής του. Όπως ανέφερε, «η Αμερική γι’ αυτό τον εξέλεξε γιατί ήθελε μια πιο σκληρή στάση στο λαθρομεταναστευτικό».

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Αναφερόμενη στα περιστατικά κατά τα οποία αστυνομικοί της ICE έχουν σκοτώσει ανθρώπους, υποστήριξε: «Δεν δολοφονείται κανείς στους δρόμους, όταν κάποιος λαθρομετανάστης πάει να επιτεθεί σε σώματα ασφαλείας ή να κάνει κάποιο αδίκημα… Δείτε πόσα περιστατικά έχουν γίνει από λαθρομετανάστες από αποκεφαλισμούς μέχρι εγκλήματα και βιασμούς».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τι θα άλλαζε στην Ελλάδα εάν η Φωνή Λογικής αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, δίνοντας έμφαση στις αρμοδιότητες της αστυνομίας και στην αστυνόμευση συγκεκριμένων περιοχών της Αθήνας.

«Με τη Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά να καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα γίνει σε γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ή η Ομόνοια. Πρέπει σε αυτές να μένουν Έλληνες. Θα λύσω τα χέρια στους αστυνομικούς να κάνουνε τα δέοντα και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο» είπε η κυρία Λατινοπούλου.

Μάλιστα, επέμεινε ότι η αστυνομική παρουσία με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αποτελεί μέρος της πρότασής της για το μεταναστευτικό, δηλώνοντας: «Το μεταναστευτικό λύνεται και με μαλινουά και με το να έχει λυμένα τα χέρια της η αστυνομία».

Παράλληλα, έκανε λόγο για άνδρες νεαρής ηλικίας που εισέρχονται στη χώρα, λέγοντας: «αυτοί που έχουν εισβάλει στη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία, κάτι μανατραχαλάδες 17-35 ετών. Η ανοχή αυτή για λαθρομετανάστες, γύφτους και μπαχαλάκηδες θα τελειώσει».

Τέλος, η ίδια τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της επιδοματικής πολιτικής για τους Ρομά, της αντιμετώπισης των παράνομων καταυλισμών και της ενίσχυσης της σχολικής φοίτησης των ανηλίκων που διαμένουν σε αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «πρέπει να τελειώνει η επιδοματική πολιτική στους γύφτους, να μπει τέλος στους παράνομους καταυλισμούς, τα ανήλικα που είναι στους καταυλισμούς πρέπει να πάνε στα σχολεία, να τιμωρούνται αυτοί που παραβατούν».