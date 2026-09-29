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Κατηγορηματικό «όχι σαν του Μεταξά» για το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα, κριτική στην ΕΕ που δίνει «χρήματα για χάρτινα καλαμάκια και επιδόματα στους λαθρομετανάστες» αλλά και την «τεράστια αποδοχή από τις μανούλες» για την πρόταση επαναφοράς της στολής στα σχολεία, περιελάμβανε η συνέντευξη που παραχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Ζητώντας «να μειωθεί έως να καταργηθεί ο ΕΦΚ» στα καύσιμα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κατηγόρησε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φόν ντερ Λάιεν, ότι είναι «σοσιαλιστρια» λέγοντας «πρέπει να μισείς πολύ την Ευρώπη για να κάνεις τα πάντα για να δυσκολέψεις τη ζωή των Ευρωπαίων».

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«Το ότι υπάρχει μια Ευρώπη που αντί να προστατεύει την βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα ή να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, προτιμά επιδόματα σε λαθρομετανάστες και να δίνει χρήματα για χάρτινα καλαμάκια, είναι η απόδειξη» πρόσθεσε η κυρία Λατινοπούλου.

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για το αν η Φωνή Λογικής της θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε «δεν θα πάμε κάπου, δεν προδίδουμε τους αξίες μας για καρέκλα, δεν θα συνεργαστούμε όπως έχουν κάνει άλλοι. Είναι κατηγορηματικό το όχι στη ΝΔ και στα άλλα κόμματα, το όχι είναι σαν του Μεταξά».

Όταν, τέλος, οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στην πρόταση της για ποδιές στα σχολεία, η κυρία Λατινοπούλου ανέφερε «εγώ είπα στολή, υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη που είναι πολύ ωραίες. Η ανταπόκριση από τις μανούλες είναι τεράστια γιατί η στολή εξαλείφει οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών, υπάρχει μια φορεσιά που πρεσβεύει την ευπρέπεια των μαθητών. Υπάρχουν διάφορα ρούχα, μπορεί να είναι μπλε, γαλάζιο, υπάρχουν φούστες, μπλουζάκια, πουλόβερ, δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία. Τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο είναι κατώτερου θεού για να έχουν στολές;».