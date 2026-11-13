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Η νομική διαμάχη αφορά ανάρτηση της ευρωβουλευτού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020, με την οποία του απέδιδε απόκτηση περιουσίας με αθέμιτα μέσα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αποτελεί πραγματική διαπίστωση, ενώ ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει λόγο για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει πλέον στα ελληνικά δικαστήρια να εξετάσουν την υπόθεση και να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

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Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας της αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μετά την υπερψήφιση του σχετικού αιτήματος από την Ολομέλεια την Πέμπτη. Η υπόθεση αφορά μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει η ίδια στο Twitter στις 13 Ιουνίου 2020.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, υποστήριξε ότι το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης δεν συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση, αλλά αποτελεί, όπως ανέφερε, πραγματική διαπίστωση.

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«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε ότι η συγκεκριμένη αναφορά μπορεί να θεωρηθεί συκοφαντική, επικαλούμενη δημοσιεύματα που είχαν αναφερθεί στην ακίνητη περιουσία του πρώην ευρωβουλευτή. «Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια “παπασπιτούπολη” δεν το έγραψα εγώ», πρόσθεσε.

Γιατί ζητήθηκε η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθη έπειτα από αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και επιτρέπει πλέον την εξέταση της υπόθεσης από τα ελληνικά δικαστήρια, καθώς αίρεται το εμπόδιο της κοινοβουλευτικής ασυλίας της ευρωβουλευτού.

Η μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη συνδέεται με ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις 13 Ιουνίου 2020. Σε εκείνη τη δημοσίευση, η ευρωβουλευτής υποστήριζε ότι ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική.

Παράλληλα, του απέδιδε την απόκτηση σημαντικής περιουσίας με αθέμιτα μέσα, υποστηρίζοντας ότι όταν ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος». Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μέσω των δικηγόρων του, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προσβάλλουν την προσωπικότητά του και θίγουν την τιμή και την υπόληψή του.

Παπαδημούλης για την άρση ασυλίας: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Την απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολίασε και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.

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«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκτενή τοποθέτησή του, ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου, κάνοντας λόγο για συκοφαντική ανάρτηση που, όπως υποστηρίζει, επιχείρησε να τον συνδέσει με πολιτικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις διαφθοράς.

Η ανακοίνωση του Δημήτρη Παπαδημούλη μετά την απόφαση

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφέρει αναλυτικά:

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«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

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Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι.

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στη δόλια συκοφαντία και τη λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες, την τιμή και την υπόληψή μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!»

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Η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, καθώς μετά την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας ανοίγει ο δρόμος για τη δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που αφορά την επίμαχη ανάρτηση του 2020. Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών αναμένεται να εξεταστούν από την ελληνική Δικαιοσύνη.