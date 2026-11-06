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Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2029.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απορρίπτει τις πληροφορίες που τον ήθελαν να αποχωρεί από την κυβέρνηση προκειμένου να προετοιμάσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028.

Η τοποθέτηση του Ρούμπιο έρχεται εν μέσω συζητήσεων για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη διαδοχή του Τραμπ, ο οποίος, βάσει του 22ου Τροποποιητικού Άρθρου του αμερικανικού Συντάγματος, δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη φορά στην προεδρία.

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Μιλώντας στους New York Times, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η παραμονή του στην κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ ήταν εξαρχής το σχέδιό του.

Παράλληλα, αρνήθηκε να συνεχίσει τη δημόσια συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται πλέον να μιλήσω για το 2028. Απλώς δεν θα το κάνω».

Νωρίτερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ότι ο Ρούμπιο και οι συνεργάτες του εξέταζαν το ενδεχόμενο αποχώρησής του, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τις πληροφορίες