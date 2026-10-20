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Τα 90 ευρώ/ μεγαβατώρα ξεπέρασε για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχίες για μια ενδεχόμενη νέα κρίση στην ενέργεια εν όψει του χειμώνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Ολλανδία, που αποτελούν «δείκτη», σημείωσαν αύξηση μέχρι και 2,4% την Τρίτη, στα 90,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022 και περίπου το τριπλάσιο από πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

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Στο αργό οι τιμές ανέβαιναν ξανά, με το Brent να ξεπερνά τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης είπαν τη Δευτέρα ότι είχαν επιτεθεί σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές, αεροδρόμια και στρατιωτικούς στόχου.ς

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειωνόταν πτώση και στα αμερικανικά αναμενόταν χαμηλό «άνοιγμα», καθώς η νέα αύξηση στις τιμές του αργού διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τη διάθεση ρίσκου μεταξύ των επενδυτών.

Στην Ελλάδα, η μέση χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2023, με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα. Από τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Ιούλιο, η μέση τιμή έχει ανέλθει στα 169 ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν τιμές έως και 240 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει την αγορά είναι η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Στην ελληνική αγορά καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης υποχώρησε κατά περίπου ένα λεπτό, στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένουν σταθερά, με το τελευταίο να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,56 ευρώ ανά λίτρο.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Reuters, ΕΡΤnews