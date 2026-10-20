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Μαχητικά Typhoon θα στείλει στη Σαουδική Αραβία το Ηνωμένο Βασίλειο, για να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στις επιθέσεις με πυραύλους και drones από τους Χούθι της Υεμένης.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας, Ριάντ, καθώς και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις ακτές της χώρας. «Αυτά τα αεροσκάφη θα επιχειρούν σε αμυντικό ρόλο και δεν θα πραγματοποιήσουν επιθετικά πλήγματα κατά των Χούθι» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ.

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«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από τους Χούθι κατά του συμμάχου μας, της Σαουδικής Αραβίας, είναι απολύτως απεχθείς. Η στοχοποίηση του αεροδρομίου στο Ριάντ ειδικότερα δείχνει πόσο μακριά φτάνουν οι Χούθι για να κλιμακώσουν την κατάσταση στην περιοχή» σημειώνει.

Η Βρετανία θα αναπτύξει επίσης ένα μεταγωγικό Atlas A400M και στρατιωτικούς συμβούλους, επεκτείνοντας τη βοήθεια που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, η οποία περιελάμβανε ένα αεροσκάφος εναερίου ανεφοδιασμού Voyager (μα όχι μαχητικά).

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα διατηρεί από το 2021 μια πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.