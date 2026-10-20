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Απορρίφθηκε την Τρίτη η αγωγή σε βάρος του Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της OpenAI, από την αδερφή του για βιασμούς πριν από πάνω από δύο δεκαετίες.

Ο δικαστής Ζάκαρι Μπλούστοουν έγραψε ότι η Άννι Άλτμαν είχε αρνηθεί να εμφανιστεί για ανεξάρτητη ιατρικη΄εξέταση, παρά τις προειδοποιήσεις πως αν δεν το έκανε θα ακολουθούσε απόρριψη της υπόθεσης.

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Ο 41χρονος Σαμ Άλτμαν έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα της «έκρηξης» της ΑΙ μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Η Άννι Άλτμαν είχε υποβάλει αγωγή σε βάρος του τον Ιανουάριο του 2025, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς μεταξύ του 1997 και του 2006 στο σπίτι τους στο Κλέιτον του Μιζούρι, που άρχισαν όταν εκείνη ήταν 3 ετών και εκείνος 12. Όπως υποστήριζε, οι τελευταίες κακοποιήσεις και βιασμοί έγιναν όταν αυτός ήταν ενήλικος.

Σύμφωνα με την οικογένεια Άλτμαν, η Άννι Άλτμαν έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και λαμβάνει οικονομική στήριξη. Ο Σαμ Άλτμαν έχει πει ότι άρχισε να τον κατηγορεί στα social media αφού η οικογένεια αρνήθηκε να της δώσει περισσότερα χρήματα.

Με πληροφορίες από Reuters