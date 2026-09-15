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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα «φάρσα» τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα, αφότου αρκετοί επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας ζήτησαν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής.

«Το ότι η AI θα καταλάβει τον κόσμο, θα καταστρέψει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», ανέφερε στο Truth Social, συγκρίνοντας το συγκεκριμένο ζήτημα με τις έρευνες για τους φερόμενους δεσμούς με τη Ρωσία και τη διαδικασία μομφής εναντίον του λόγω της Ουκρανίας, τις οποίες αποκάλεσε αμφότερες ΦΑΡΣΑ.

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Πρόσθεσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με τα σχέδια της Google να κάνει μια τεράστια επένδυση σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη στην Φινλανδία, καλώντας την να το ξανασκεφτεί.

«Η Google δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να κατασκευάσει ένα τεράστιο εργοστάσιο στη Φινλανδία, και αυτό επειδή θεωρεί ότι η έκδοση αδειών είναι πολύ δύσκολη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό και θέλω να αλλάξουν τη στάση τους», τόνισε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ΑFP.

Η Google ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και άλλη ψηφιακή υποδομή για να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία, σε μια κίνηση που ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυσή του στην Ευρώπη.

Σε προηγούμενή του ανάρτηση αναφορικά με τις δικλείδες ασφαλείας για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τραμπ είχε γράψει ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η ΤΝ «είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!».