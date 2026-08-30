Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που τον απεικονίζει αγκαζέ με την πρόσφατα αποθανούσα Ντόλι Πάρτον στον Λευκό Οίκο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θαυμαστές της καλλιτέχνιδας, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Τραμπ για υποκρισία και ασέβεια προς το πρόσωπό της.

Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν τον πρώην πρόεδρο, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνησή του είχε διακόψει τη χρηματοδότηση του φιλανθρωπικού προγράμματος «Imagination Library» της Πάρτον.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο προσώπων, ενώ επισημάνθηκε ότι η τραγουδίστρια είχε αρνηθεί στο παρελθόν να παραλάβει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Τραμπ.

Η αδελφή της Ντόλι Πάρτον είχε εκφράσει δημόσια την έντονη διαφωνία της με τη συμπεριφορά του Τραμπ, λίγο πριν από τον θάνατο της καλλιτέχνιδας.

Παρά την αμφιλεγόμενη ανάρτηση, ο Τραμπ είχε προηγουμένως τιμήσει τη μνήμη της Πάρτον διατάζοντας να κυματίζουν μεσίστιες οι αμερικανικές σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα.

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Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του με περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία AI, στην οποία εμφανίζεται αγκαζέ με την Ντόλι Πάρτον να περπατούν στον Λευκό Οίκο.

Η κίνηση αυτή ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς θαυμαστές της καλλιτέχνιδας, η οποία έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα, βυθίζοντας σε πένθος εκατομμύρια ανθρώπους.

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Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προστέθηκε στη μεγάλη λίστα δημόσιων προσώπων και διασημοτήτων που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, πολλοί φοβήθηκαν για το τι θα ακολουθούσε.

Ντόναλντ Τραμπ: Έδωσε εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον

Ο Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι αμερικανικές σημαίες προς τιμήν της αγαπημένης καλλιτέχνιδας και έγραψε στο Truth Social: «Πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς σαν κι εκείνη και δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά. Προς τιμήν της, κατεβάζω την αμερικανική σημαία σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης απόψε στις 18:00. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπά».

Αρχικά, ο φόρος τιμής του Τραμπ έγινε δεκτός με θετικά σχόλια, ενώ ακόμη και οι σφοδρότεροι επικριτές του τον επαίνεσαν για την κίνησή του.

Ωστόσο, δεν άργησαν ορισμένοι θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον να επισημάνουν ότι το «Imagination Library» της τραγουδίστριας, μία πρωτοβουλία για την ενίσχυση του γραμματισμού, μέσω της οποίας έχουν προσφερθεί περισσότερα από 330 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά από το 1995, και η οποία αποτελεί μία από τις πολλές φιλανθρωπικές δράσεις της Πάρτον, έχει χάσει τη χρηματοδότησή του από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αυτό οδήγησε πολλούς θαυμαστές να κατηγορήσουν τον Τραμπ για υποκρισία, ενώ η κατάσταση επιβαρύνθηκε όταν ο ίδιος μίλησε τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «The Glenn Beck Program» και υποστήριξε ότι η Πάρτον «τον συμπαθούσε πραγματικά».

Πολλοί έσπευσαν επίσης να επικρίνουν τον Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η Πάρτον αντιπροσώπευε όλα όσα, κατά την άποψή τους, εκείνος δεν αντιπροσωπεύει: την ανεκτικότητα, τον σεβασμό και την προσπάθεια να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

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‘Disgusting’: Donald Trump faces backlash for posting AI image of him and Dolly Parton

➡️ https://t.co/eM8uLHlht0 pic.twitter.com/kgaZKeGiZl — euronews (@euronews) August 28, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Δημοσίευσε AI φωτογραφία, αγκαζέ με την Ντόλι Πάρτον

Τώρα, σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του με περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μία εικόνα στην οποία εμφανίζεται αγκαζέ με την Πάρτον να περπατούν στον Λευκό Οίκο.

Για πολλούς από όσους θαύμαζαν την Πάρτον, αυτή ήταν ακόμη μία κίνηση που ξεπέρασε τα όρια, με αρκετούς να καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταδικάσουν τον Τραμπ και την εικόνα που δημιούργησε με AI.

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«Ο Τραμπ θεώρησε ότι η Ντόλι Πάρτον λάμβανε υπερβολικά πολλή προσοχή», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτή η εικόνα είναι αποκρουστική. Η Ντόλι Πάρτον δεν εμφανίστηκε ποτέ σε φωτογραφίες μαζί του, ούτε πιστεύω ότι θα συμφωνούσε ποτέ να το κάνει. Το να την τοποθετεί σε μία φωτογραφία, με το χέρι του γύρω της, είναι σαν να παίρνεις την πιο όμορφη ψυχή που μπορεί να υπάρξει και να της ρίχνεις πάνω έναν αηδιαστικό κουβά γεμάτο με όλη τη δυσωδία του Τραμπ».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ακόμη: «Η Ντόλι Πάρτον ήταν ευγενική, γενναιόδωρη και γνωστή για τη φιλία της με την LGBTQ κοινότητα – ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον Τραμπ με κάθε δυνατό τρόπο. “Τους γνωρίζω και τους αγαπώ όλους και δεν τους κρίνω”, είχε πει για τα τρανς άτομα. Ο Τραμπ διαδίδει ΨΕΜΑΤΑ για τα τρανς άτομα, λέγοντας ότι τα σχολεία αλλάζουν κρυφά το φύλο των παιδιών χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους. Εκείνη δεν είχε εμμονή με το να βάζει το όνομά της σε πράγματα, όμως άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά στον τομέα του γραμματισμού, καθώς το Imagination Library της έχει προσφέρει 300.000.000 δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών. Ο Τραμπ, την ίδια ώρα, έχει τους πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν και να απελαύνουν πεντάχρονα παιδιά, όπως τον μικρό Λίαμ Ταντέο. Δεν θα αποκτήσει ΠΟΤΕ, ούτε στο ελάχιστο, τη χάρη, την αγάπη και την αρετή που είχε η Ντόλι ακόμη και στο μικρό της δάχτυλο».

Η ανάρτηση έγινε viral, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την εικόνα του Τραμπ «άκαρδη και ανόητη», ενώ υποστήριξαν επίσης ότι η Πάρτον αρνιόταν να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον Τραμπ.

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Μερικές από τις αντιδράσεις:

This picture is vile.



Dolly Parton never appeared in pictures with him, nor do I think she would ever agree to.



To place her in a picture on his arm is like taking the most beautiful soul imaginable, and throwing a disgusting bucket full of foul trump on her.



Dolly Parton was… pic.twitter.com/nnaQeLeDFT — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) August 28, 2026

Dolly Parton just passed two days ago and Donald Trump is already sticking her into his insane narcissistic memes. How soulless, heartless and brainless must you be to do that. There will never be a man smaller than Trump. pic.twitter.com/FbZv0vZ7fU Advertisement August 28, 2026

Trump posted AI Dolly Parton with him at the White House.



This is a way more accurate photo 👇 pic.twitter.com/dWEifVGC8D Advertisement August 28, 2026

Η Ντόλι Πάρτον είχε κρατήσει απόσταση από την κομματική πολιτική

Η Ντόλι Πάρτον είχε κρατήσει αποστάσεις από την κομματική πολιτική. «Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Έχω πάρα πολλούς θαυμαστές και από τις δύο πλευρές», είχε δηλώσει στο παρελθόν. Ωστόσο, είχε αρνηθεί δύο φορές να παραλάβει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Η αδελφή της Πάρτον, Στέλλα, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι η Ντόλι είχε προσφερθεί να υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία για τον καρκίνο προκειμένου να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της απέναντι στον Τραμπ.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατο της θρυλικής μορφής της κάντρι μουσικής, είχε γράψει: «Ως εκ γενετής πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν υποστηρίζω ούτε συμφωνώ με τον Τραμπ ή με την παραληρηματική, άσχημη και απαίσια συμπεριφορά του».

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Η ανάρτηση, η οποία διαγράφηκε μετά τον θάνατο της αδελφής της, αλλά καταγράφηκε σε στιγμιότυπο οθόνης από το Raw Story, πρόσθετε: «Πολλοί από εμάς αηδιάζουμε και αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε από τις ενέργειές του, το υπουργικό του συμβούλιο, τους Ρεπουμπλικανούς κόλακες και την πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ».

Το «Imagination Library» της Ντόλι Πάρτον

Το «Imagination Library» της Ντόλι Πάρτον εμπνεύστηκε από την αδυναμία του πατέρα της να διαβάζει και να γράφει. Το πρόγραμμα στέλνει ένα δωρεάν βιβλίο κάθε μήνα σε παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των πέντε ετών, ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ιρλανδία.

Το Imagination Library έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το έργο της τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι το όραμά της ήταν πάντοτε να δημιουργήσει κάτι που θα «διαρκούσε για πολλές γενιές».

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε: «Ο κόσμος πενθεί σήμερα μαζί μας. Κι όμως, είμαστε εξίσου βέβαιοι για το τι ακολουθεί. Για δεκαετίες, η Ντόλι και η ομάδα του Dollywood Foundation, όπου στεγάζεται το Imagination Library της Ντόλι Πάρτον, εργάστηκαν για να δημιουργήσουν κάτι που θα διαρκούσε για πολλές γενιές. Και έτσι θα γίνει. Το έργο που έχουμε μπροστά μας δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη σημασία και θα το συνεχίσουμε, καθώς εκείνη μας ανυψώνει όλους. Ντόλι, θα σε αγαπάμε για πάντα».

Η οικογένεια της Πάρτον έχει ζητήσει, αντί στεφάνων ή άλλων δωρεών, να γίνονται δωρεές στο Imagination Library της Ντόλι Πάρτον μέσω της ιστοσελίδας imaginationlibrary.com.

Με πληροφορίες από Euronews