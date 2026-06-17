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Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα αστικά κέντρα, με τους δρόμους σε πολλές χώρες να αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο αριθμό οχημάτων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς ακόμη και χώρες με ανεπτυγμένα δίκτυα μεταφορών αναζητούν νέες λύσεις για να περιορίσουν τα καθημερινά μποτιλιαρίσματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρμόδιες αρχές στρέφονται όλο και περισσότερο στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάζοντας καινοτόμα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου I-15 στην Καλιφόρνια μετατρέπεται σε πεδίο εφαρμογής μιας νέας τεχνολογίας που φιλοδοξεί να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων.

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Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο τμήμα μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων. Μέσω αισθητήρων και δεδομένων που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει συνεχώς τις συνθήκες κυκλοφορίας και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, με στόχο να αποτρέψει τη δημιουργία κυμάτων συμφόρησης.

Κομβικό ρόλο στο σύστημα παίζουν οι φωτεινοί σηματοδότες που βρίσκονται στις εισόδους του αυτοκινητοδρόμου. Το λογισμικό καθορίζει δυναμικά τον χρόνο αναμονής των οχημάτων και τη συχνότητα με την οποία αυτά εισέρχονται στον δρόμο, επιδιώκοντας να διατηρεί σταθερή τη ροή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η τεχνολογία διαχειρίζεται και τα μεταβλητά όρια ταχύτητας, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μειωθούν οι απότομες επιβραδύνσεις και οι αλυσιδωτές καθυστερήσεις που συχνά οδηγούν σε μεγάλες ουρές οχημάτων.

Το κόστος του έργου εκτιμάται ότι φτάνει τα 33 εκατομμύρια ευρώ, με τις αμερικανικές αρχές να παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια.

Το συγκεκριμένο τμήμα του I-15 παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τη λεωφόρο Κηφισού, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι χρόνοι μετακίνησης μπορούν να αυξηθούν θεαματικά όταν η κυκλοφορία φτάνει στα όρια του κορεσμού. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός αντίστοιχου συστήματος στην Ελλάδα θα ήταν αρκετά πιο σύνθετη, λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητας εισόδων και εξόδων που χαρακτηρίζει τον Κηφισό.

Επιπλέον, η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις εισόδους ενός τόσο επιβαρυμένου οδικού άξονα θα μπορούσε να μεταφέρει το πρόβλημα στους γύρω δρόμους, δημιουργώντας νέες εστίες συμφόρησης σε ήδη φορτωμένους κόμβους.

Παρά τις δυσκολίες, η αμερικανική πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για το μέλλον της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν θετικά, παρόμοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.