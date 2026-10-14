Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα χρηματισμού του το 2025.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι άγνωστοι του προσέφεραν χρήματα προκειμένου να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση και να απομακρύνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, ο κ.

Ρούτσι αμφισβήτησε τις συνθήκες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κατά τη σύγκρουση, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας και τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.

Τέλος, ο ίδιος εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, παρά τα προβλήματα υγείας και τις ψυχολογικές δοκιμασίες που αντιμετωπίζει.

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Σε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, συνεχίζοντας την κατάθεσή του, η οποία είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο κ. Ρούτσι αποκάλυψε για πρώτη φορά στο δικαστήριο ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, σημειώθηκε το 2025, λίγους μήνες μετά την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει.

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Όπως υποστήριξε, άγνωστοι τον παρέσυραν σε συνάντηση με το πρόσχημα ότι διέθεταν στοιχεία για την υπόθεση των Τεμπών, του προσέφεραν μεγάλο χρηματικό ποσό και του ζήτησαν να απομακρύνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία του, ακολούθησαν όταν έφτασε στο προκαθορισμένο σημείο. «Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φιμέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος». Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, ο άνδρας που βρισκόταν στο όχημα του έδειξε μια τσάντα με χρήματα. «Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι», του είπε, όπως κατέθεσε ο κ. Ρούτσι.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Ο πατέρας του Ντένις υποστήριξε ότι ρώτησε τι θα συνέβαινε εάν δεν αποδεχόταν την πρόταση, ενώ τελικά ζήτησε χρόνο για να σκεφτεί. Όπως είπε, αποχωρώντας από το σημείο άκουσε τη φράση «Να προσέχεις», την οποία εξέλαβε ως απειλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του για όσα ακολούθησαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενημέρωσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά του και ζητώντας προστασία. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν κατήγγειλε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. «Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι. Δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι επιχείρησε να καλέσει ξανά τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την αρχική επικοινωνία, χωρίς αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κλήση είχε εξαφανιστεί από το τηλέφωνό του. Πρόκειται για ισχυρισμούς ιδιαίτερης βαρύτητας, οι οποίοι διατυπώθηκαν δημόσια στο ακροατήριο και χρήζουν διερεύνησης. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ανεξάρτητη επιβεβαίωση του καταγγελλόμενου περιστατικού ή της ταυτότητας των φερόμενων εμπλεκομένων.

«Αν δεν υπήρχε η φωτιά, θα ζούσαν πολλά παιδιά»

Ο κ. Ρούτσι επανήλθε και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, ζητώντας να αποσαφηνιστούν τα αίτιά της. «Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, θα ζούσαν πολλά παιδιά εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προκλήθηκε», ανέφερε, μεταφέροντας παράλληλα όσα, όπως είπε, του είχαν περιγράψει επιζώντες για έντονη οσμή μέσα στο τρένο και δυσκολία στην αναπνοή.

Κατέθεσε επίσης ότι είχε συνομιλήσει με έναν πυροσβέστη, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε κάτι ύποπτο στο τρένο, αλλά φοβόταν να καταθέσει και να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε ακόμη σε πληροφορίες που, όπως ισχυρίστηκε, είχε λάβει από μηχανοδηγούς σχετικά με τη φύση της πυρόσφαιρας, ενώ έκανε λόγο για μεταφορές φορτίων χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύτηκαν, στο απόσπασμα της κατάθεσης, από αποδεικτικά στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

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Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Νέες αιχμές για το «μπάζωμα» και τις εκταφές

Ο κ. Ρούτσι ζήτησε να εξεταστούν όσοι έδωσαν εντολές για τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία. «Γιατί έγινε όλο αυτό, η προσπάθεια συγκάλυψης; Έπρεπε να διερευνήσουν, να πάρουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί. Να εξετάσετε αυτούς που έδωσαν την εντολή που μπάζωσαν το σημείο», ανέφερε.

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη, επισημαίνοντας ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης περιορίζεται στα γεγονότα μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος. Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και όταν μίλησε για τις εκταφές των θυμάτων, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν αναμεμειγμένα ανθρώπινα μέλη στις σορούς.

Ζήτησε να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, σημειώνοντας ότι το οικονομικό βάρος της πολύχρονης δικαστικής προσπάθειας έχει πλέον εξαντλήσει τις αντοχές τους. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου» Στην αρχή της κατάθεσής του ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που, όπως δήλωσε, είχε στην υγεία του η απεργία πείνας. «Από αυτή την κίνηση έχω τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Τότε είχα πάει στο νοσοκομείο τρεις φορές, είχα πάθει ένα μίνι εγκεφαλικό», είπε.

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Παρά τα προβλήματα υγείας που περιέγραψε και την ψυχολογική δοκιμασία που εξακολουθεί να βιώνει, επέμεινε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του γιου του. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους». Αναφερόμενος, τέλος, στις δικαστικές ενέργειες που, όπως υποστήριξε, στρέφονται εναντίον συγγενών για παρεμπόδιση διαδικασίας στη Λάρισα, εξέφρασε την αγανάκτησή του, θεωρώντας ότι επιχειρείται να δυσκολευτεί η προσπάθειά τους να συνεχίσουν τη διερεύνηση. «Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια. Αν δεν επιμέναμε, τα βίντεο αυτά δεν θα υπήρχαν», κατέληξε.

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 41ης δικασίμου για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τη συνέχιση της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι και τις καταθέσεις μελών της οικογένειάς του.

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)

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