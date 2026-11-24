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Σε εξέλιξη είναι η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, στη σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κατάθεση Πάνου Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη

«Κάτι κρύβουν, κάτι δεν θέλουν να μας πούνε, κάτι κουβαλούσε το τρένο. Δεν γίνεται τέσσερα σχεδόν χρόνια να μην ξέρουμε και μην έχει πληρώσει κανείς για το έγκλημα. Δε έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν και να καθυστερήσουν την διαδικασία.

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Δεν υπάρχει ούτε μία αλήθεια σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται δύο τρένα που κινούνται με ρεύμα στην ουσία να δημιουργούν αυτή την πυρόσφαιρα. Δεν την δέχομαι αυτή την εκδοχή. Ανούσιο να μιλάμε για έλαια σιλικόνης. Το αποκλείουμε εντελώς» κατέθεσε ο κ. Ρούτσι απαντώντας σε ερωτήσεις της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με το θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Για την απεργία πείνας τον Σεπτέμβριο του 2025 και το ζήτημα των εκταφών, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ανέφερε: «Μόλις άκουσα ότι ο ανακριτής έκλεισε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2025, δεν μπορούσα να το δεχτώ, έλεγα δεν θα το αφήσω έτσι. Το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να κάνω για το παιδί μου ήταν αυτό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και θεωρώ ότι η κοροϊδία συνεχίζεται και η συγκάλυψη συνεχίζεται. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να απαιτώ και να μάθω τι κουβαλούσε το τρένο, από τι πέθανε το παιδί μου και τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο. Θέλω να μάθω την αλήθεια».