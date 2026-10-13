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Οι γονείς του φοιτητή περιέγραψαν τον πόνο τους και εξέφρασαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος που ενδεχομένως αλλοίωσαν σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πατέρας του 23χρονου αναφέρθηκε στα εγκαύματα και τη μυρωδιά χημικών που διαπίστωσε στη σορό του γιου του, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις επιβατών που επέζησαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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Με τις καταθέσεις των γονιών του Κυπριανού Παπαϊωάννου, του 23χρονου φοιτητή από την Κύπρο που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δικαστική διαδικασία.

Οι μαρτυρίες τους επικεντρώθηκαν στην απώλεια του παιδιού τους, στα τραύματα που, όπως ανέφεραν, έφερε η σορός του και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να τους απασχολούν για τη φωτιά και την έκρηξη μετά τη σύγκρουση των τρένων.

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«Η Ελλάδα θα μου τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο»

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα του 23χρονου, Γεωργία Παπαϊωάννου, περιγράφοντας τον πόνο της οικογένειας και τα όνειρα που είχε ο γιος της για το μέλλον.

«Το παιδί μου είχε όνειρα», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αγάπη του Κυπριανού για την Ελλάδα και την ιστορία της.

«Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε ότι η Ελλάδα θα μου τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος, εκφράζοντας την άποψη ότι ενδέχεται να χάθηκαν σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο γάμος που δεν πρόλαβε να γίνει και το ταξίδι με το τρένο

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του Κυπριανού, Χριστόφορος Παπαϊωάννου, ιερέας από την Κύπρο. Περιέγραψε τον γιο του ως ένα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια παιδί, που μπορούσε να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους γύρω του.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια. Είχε το χάρισμα από πολύ μικρό παιδί να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες», ανέφερε στο δικαστήριο.

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Ο Κυπριανός ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον Αύγουστο του 2023. Σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα του, αρχικά είχε λάβει χρήματα για να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αποφάσισε τελικά να πάρει το τρένο, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για τον γάμο του.

«Μου είπε ότι τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο, για να κάνει οικονομία, επειδή παντρεύεται», κατέθεσε.

Ο πατέρας θυμήθηκε και τη στιγμή που άρχισε να ανησυχεί για τον γιο του. Εκείνη την ώρα δοκίμαζε τη γαμήλια κορώνα στη Χριστίνα, τη μέλλουσα σύζυγο του Κυπριανού, όταν εκείνη του είπε ότι ο νεαρός δεν απαντούσε στα μηνύματά της.

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«Ανοίγω την τηλεόραση. Βλέπω μια πυρόσφαιρα τεράστια. Είπα: “Τι είναι αυτό, πύραυλος;”», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που αντιλήφθηκε το μέγεθος της καταστροφής.

«Του πλύναμε τις πληγές του, είδαμε ότι είχε εγκαύματα»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του πατέρα στις συνθήκες υπό τις οποίες η οικογένεια παρέλαβε τη σορό του 23χρονου.

Όπως κατέθεσε, αρχικά δεν είχε επιτραπεί στους συγγενείς να δουν το σώμα του Κυπριανού, καθώς το φέρετρο είχε παραδοθεί κλειστό. Ο ίδιος περιέγραψε την προσπάθεια της οικογένειας να φροντίσει τη σορό και όσα, όπως είπε, διαπίστωσαν.

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«Του πλύναμε τις πληγές του, είδαμε ότι είχε εγκαύματα, μύριζε χημικά. Γιατί μας τον έδωσαν σε κλειστό φέρετρο, καρφωμένο, με την πρόταση να μην ανοιχτεί; Παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει υπομονή», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, παρουσίασε φωτογραφίες του γιου του πριν και μετά το δυστύχημα, περιγράφοντας τα τραύματα και τα εγκαύματα που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έφερε η σορός του.

Παράλληλα, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της φωτιάς και της έκρηξης που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

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Συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία

Οι καταθέσεις των γονιών του Κυπριανού Παπαϊωάννου ανέδειξαν τον προσωπικό πόνο της οικογένειας, αλλά και τα ερωτήματα που θέτει σχετικά με τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος και τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την ίδια ημέρα είχαν προγραμματιστεί και οι καταθέσεις των πρώτων επιβατών που επέζησαν από τη σιδηροδαγωδία.

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