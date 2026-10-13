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Η νομική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου συνδέει πλέον τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας με έναν ευρύτερο σχεδιασμό εκφοβισμού του πολιτικού συστήματος.

Η υπόθεση μεταφέρεται από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, αυξάνοντας σημαντικά τη βαρύτητα των αδικημάτων και τις προβλεπόμενες ποινές.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται την εμπλοκή τους, παρουσιάζονται ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν σχετικά με το νέο κατηγορητήριο.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφασίσει με βούλευμα για την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη.

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Μια θεμελιώδη και δραματική ανατροπή στη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης της Marfin φέρνει η συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι προσέρχονται σήμερα στην ανακρίτρια. Η νέα δίωξη αφορά το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

Οι δικαστικές αρχές, δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν πλέον τις πράξεις ως μεμονωμένα κακουργήματα, αλλά «βλέπουν» πίσω από τον εμπρησμό του Μαΐου του 2010 έναν ευρύτερο, τρομοκρατικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο πολιτικό στόχο.

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Η ουσία της αλλαγής εδράζεται στο άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση στο τραπεζικό κατάστημα της οδού Σταδίου συνδέεται άμεσα με το κλίμα εκείνης της περιόδου, καθώς εκδηλώθηκε την παραμονή της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια για την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Η συμπληρωματική δίωξη εδράζεται στο ότι οι δράστες, επιδιώκοντας να τρομοκρατήσουν τους βουλευτές και το πολιτικό σύστημα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους, φέρονται να χρησιμοποίησαν τον εμπρησμό ως μέσο εκφοβισμού.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, τόσο οι ανθρωποκτονίες (ο τραγικός θάνατος των τριών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου) όσο και οι απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων που κινδύνευσαν, αναβαθμίζονται και λειτουργούν πλέον συνολικά ως το «οπλοστάσιο» και τα εργαλεία αυτής της τρομοκρατικής πράξης.

Αυτή η νομική αναβάθμιση επιφέρει δύο καθοριστικές αλλαγές για την πορεία της υπόθεσης. Πρώτον, η δίκη φεύγει από τα χέρια των ενόρκων και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και οδεύει προς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Δεύτερον, εκτοξεύονται η βαρύτητα των αδικημάτων και το εύρος των ποινών σε περίπτωση καταδίκης, καθώς η επίθεση αποκτά χαρακτήρα πολυδιάστατου τρομοκρατικού χτυπήματος.

Οι τρεις προσωρινά κρατούμενοι (δύο 42χρονοι άνδρες και μία 46χρονη, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τον περασμένο Ιούλιο και αρνούνται κάθε κατηγορία) θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν το νέο, βαρύτατο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, η ανάκριση θα περατωθεί. Η υπόθεση θα εισαχθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο με βούλευμα του θα κρίνει αν θα παραπέμψει ή όχι την υπόθεση σε δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ανεξάρτητα από τη νέα δίωξη, για τους κατηγορούμενους ισχύει το 18μηνο ως ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

Η υπόθεση του εμπρησμού άνοιξε εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης το περασμένο καλοκαίρι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ψηφιακών ευρημάτων από τις διωκτικές αρχές. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή οι τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων η οποία έκανε την εμπρηστική επίθεση στην Τράπεζα της οδού Σταδίου. Κατά την κατηγορία, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων φέρεται να έσπασε με βαριόπουλα την τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ ο δεύτερος πέταξε μέσα μολότοφ. Η 46χρονη, κατά τη δικογραφία, βρισκόταν στο σημείο με υποστηρικτικό ρόλο στα μέλη της ομάδας. Και οι τρεις κατηγορούμενοι, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την φονική ενέργεια.

(Πηγή: dikastiko.gr)